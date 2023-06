Wahrnehmbarer Gasgeruch sorgt für Evakuierung (Foto)

Dudenhofen (ots) – Am Sonntag 18.06.2023 wurde gegen 10:06 Uhr, die Feuerwehr Dudenhofen zu einem Einsatz in die obere Mühlstraße gerufen. Anwohner bemerkten einen Gasgeruch. Die hinzugezogenen Stadtwerke Speyer nahmen gemeinsam mit der Feuerwehr die ersten Messungen vor und stellten fest, dass eine hohe Konzentration des Gases im Straßenzug wahrnehmbar war.

Zügig wurde die Entscheidung getroffen, dass in einem Radius von 50 Metern rund um den Defekt die Häuser evakuiert werden. Dabei wurden 57 Personen evakuiert. Die meisten kamen bei Bekannten unter, einige wurden vonseiten der Verbandsgemeinde in der Festhalle in Dudenhofen untergebracht und versorgt.

In der Zwischenzeit hatten die Gasversorger angefangen, die Straße zu öffnen und die Leckage zu lokalisieren. Die Feuerwehr Dudenhofen und die Polizei hatten das Gebiet gesperrt und blieben vor Ort. Anwohner wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Aus Sicherheitsgründen hat die Feuerwehr den Brandschutz in diesem Bereich sichergestellt. Die Evakuierung wird bis 15:30 Uhr aufrechterhalten. Die Leckage ist gefunden und gestoppt.

Die Reparaturarbeiten des Gasversorgers laufen derzeitig noch. Es kann weiterhin zu einem geringen Gasgeruch kommen, da im Erdreich noch Gaspartikel gebunden sind.

Vor Ort waren neben der Feuerwehr Römerberg-Dudenhofen, die Polizeiinspektion Speyer, das Ordnungsamt, die Stadtwerke Speyer, die Schnelleinsatzgruppen Versorgung, Sanität & Betreuung des Rhein-Pfalz-Kreises, der Verwaltungsstab der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sowie der Ortsbürgermeister Dudenhofen und die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von dem stellvertretenden BKI des Rhein-Pfalz-Kreises und des Presse- und Medienteams des Rhein-Pfalz-Kreises in Kooperation mit der Feuerwehr Frankenthal. Insgesamt waren rund 55 Einsatzkräfte vor Ort.

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Maxdorf (ots) – Die Polizeiwache Maxdorf bittet um Ihre Mitthilfe. Wer kann Angaben zur gefährlichen Körperverletzung am 16.06.2023 gegen 20:00 Uhr, im Bereich der Justus-von-Liebig-Realschule plus in Maxdorf machen? Ein Jugendlicher wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Mehrere Angreifer sollen auf den Jugendlichen eingeschlagen haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter WhatsApp Betrug

Bobenheim-Roxheim (ots) – Ein 32-Jähriger Roxheimer erhielt am 14.06.2023 eine SMS von seiner angeblichen Tochter. Die Betrügerin bat den 32-Jährigen sich über Whats-App zu melden. Da der Geschädigte keine Kinder hat und ihm die Betrugsmasche bekannt war, ging er nicht auf die SMS ein.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf oder eine Textnachricht seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Fahrt ohne Fahrerlaubnis, aber mit Betäubungsmittel

Schifferstadt (ots) – Am 16.06.2023 gegen 18:20 Uhr wurde im Birkenweg ein 17jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin ergaben sich Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln, was ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte.

Zu guter Letzt wurde bei einer Durchsuchung des Fahrers noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) – Am 17.06.2023 meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 23:55 Uhr einen schlangenlinienfahrenden PKW in der Speyerer Straße. Bei der Kontrolle des PKW stellte sich heraus, dass der 32jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus

Altrip (ots) – Am 16.06.2023 zwischen 08:45 Uhr und 09:45 Uhr drang ein unbekannter Täter vermutlich durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Maxstraße ein und entwendete dort mehrere kleinere Gegenstände und Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt (Tel. 06235-4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Zwei Trunkenheitsfahrten

Römerberg/Hanhofen (ots) – Zu zwei Trunkenheitsfahrten kam es im Verlauf des gestrigen Samstagabends. Im ersten Fall beobachteten Zeugen gegen 18:30 Uhr den Sturz eines 66-jährigen Fahrradfahrers in Römerberg. Der Mann blieb unverletzt. Die Beamten konnten jedoch den mutmaßlichen Grund des Sturzes feststellen: der Mann hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,76 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Im zweiten Fall befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem PKW gegen 18:00 Uhr die B 39 bei Hanhofen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei Speyer, dass der PKW immer wieder in „Schlangenlinien“ unterwegs sei. Der Fahrer des PKW konnte im Anschluss durch die Polizei kontrolliert werden. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,61 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Industriestraße auf Höhe des dortigen Betriebshofs, fuhr am Samstag 17.06.2023 gegen 06 Uhr ein unbekannter männlicher grauer Audifahrer auf der Gegenfahrspur und verursachte einen Unfall. Ein auf gleicher Spur in richtiger Fahrtrichtung fahrender 57-Jähriger Roxheimer, musste dem Falschfahrer ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt, sein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Der Unfallverursache entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor dem 57-Jährigen zu helfen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.