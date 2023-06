Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Gleich 2x wurden am Freitag 16.06.2023 Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt. Im ersten Fall verursachte ein 65-jähriger Fahrer eines VW gegen 09:30 Uhr einen leichten Auffahrunfall in der Bahnhofstraße in Speyer, zu Verletzungen kam es hierbei nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelten die Beamten, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Im zweiten Fall wurde gegen 21 Uhr ein 29-jähriger Mann mit einem BMW in der Wormser Landstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots) – Am Morgen des 17.06.2023 wurden der Polizei Speyer zwei Einbrüche in Geschäftsträume in Speyer gemeldet. Bei der ersten Tat wurde die Tür eines Friseurs in der Auestraße aufgehebelt. Im Inneren wurde ein Bargeldbetrag in geringer dreistelliger Höhe aus der Kasse entwendet. Bei der zweiten Tat wurde in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße eingebrochen. Hier wurden, neben einem ähnlich hohen Bargeldbetrag, auch Zigaretten und Getränke entwendet.

Die Polizei Speyer hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche in der Nacht zuvor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Im Zeitraum 16.06.2023, 18:00 Uhr bis 17.06.2023, 02:00 Uhr wurden im Dienstgebiet an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollen ergab sich ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, da bei einem 17-jährigen Beifahrer eines PKW eine geringe Menge Marihuana festgestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Darüber hinaus ergab sich bei einer anderen Kontrolle der Verdacht der Beeinflussung durch Drogen bei einem 20-jährigen Fahrer eines VW Polo, welchem daraufhin in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Bei den Kontrollen kam es noch zur Feststellung von 2 Verstößen gegen die Gurtpflicht, 2 Handyverstößen, eines Verstoßes aufgrund einer abgelaufenen Hauptuntersuchung sowie zur Fertigung von 8 Mängelberichten, da diverse Dokumente oder beispielsweise der Verbandskasten nicht mitgeführt wurden.