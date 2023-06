Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

68623 Lampertheim (ots) – Im Zeitraum vom 17.06.2023, 07:00 Uhr, bis zum

18.06.2023, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Alten

Viernheimer Straße in Lampertheim. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparktes

Fahrzeug am Heck links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich

daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem beschädigten

Fahrzeug beläuft sich auf circa 2000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim zu

melden.

Zeugenaufruf- Pkw touchiert Weidezaun

68647 Biblis-Wattenheim (ots) – Am Samstag, 17.06.2023 gegen 22:30 Uhr kam es in

Biblis- Wattenheim gegenüber dem dortigen Golfclub zu einer

Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der Weidezaun eines Reitgestüts durch ein

unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Zeugen,

die diesen Unfall beobachtet haben, melden sich bitte persönlich oder

telefonisch bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hirschhorn (ots) – Hirschhorn: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden lautet die

Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag (17.06.) auf der B37. Gegen 11:30 Uhr

befuhr ein 58-jähriger aus dem Kreis Bergstraße mit seiner 61-jährigen

Beifahrerin die B37 in Richtung Hirschhorn. Ebenfalls in Richtung Hirschhorn

fuhren in ihren Fahrzeugen ein 80-jähriger und eine 33-jährige aus dem

Rhein-Neckar-Kreis. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 58-jährige dem

vorausfahrenden 80-jährigen auf. Dieser wurde seinerseits auf das Fahrzeug einer

vor ihm fahrenden 33-jährigen geschoben. Der 80-jährige erlitt dabei leichte

Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus

gebracht werden. Die 61-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall so schwere

Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen

werden musste. Die 33-jährige sowie ihre Mitfahrer blieben unverletzt. Der

Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die

B37 bis 13 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207-9405-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt – Dachstuhlbrand mit einer toten Person

Am frühen Sonntagmorgen (18.06.) um 04:05 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Es handelt sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit acht

Parteien in der Hahlgartenstraße in Weiterstadt. Im Zuge der Löscharbeiten

konnte die Feuerwehr eine tote Person in einer Wohnung auffinden. Wie die Person

ums Leben kam und um wen es sich handelt, können wir derzeit noch nicht sagen.

Verletzte gab es keine. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe ca. 500.000 EUR.

Um die Unterbringung der Bewohner der aktuell nicht mehr bewohnbaren Wohnungen

kümmert sich die Feuerwehr. Vor Ort waren 95 Kräfte der Feuerwehren Weiterstadt,

Griesheim, Büttelborn, Erzhausen und Dieburg), sowie Kräfte des Rettungsdienstes

und des THW. Bis voraussichtlich zum Nachmittag stellt die Feuerwehr noch eine

Brandwache.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Roßdorf (ots) – Am Samstag, den 17.06.2023, gg. 20.35 Uhr befuhr ein 53 Jahre

alter Pedelec-Fahrer aus Roßdorf, die Darmstädter-Straße in Fahrtrichtung

Ortsmitte.

Aus ungeklärter Ursache kollidierte der Pedelec-Fahrer mit einem ordnungsgemäß

neben der Fahrbahn, in einer Parkbucht geparkten, Kleintransporter und stürzte

auf die Fahrbahn. Hierdurch wurde der Pedelec-Fahrer schwer verletzt und musste

durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Zur Klärung

des Sachverhaltes wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation

Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Eberstadt, Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Darmstadt (ots) – Am Freitagvormittag (16.06.) kam es auf der Heidelberger

Landstraße zwischen Wartehalle und Oberstraße zu einem schweren Alleinunfall

eines Radfahrers. Ein 85-Jähriger aus Seeheim-Jugenheim befuhr mit seinem

Fahrrad gegen 11.00 Uhr die Heidelberger Landstraße in südlicher Richtung. Kurz

vor der Kreuzung mit der Oberstraße stürzte er und zog sich lebensbedrohliche

Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Darmstädter

Krankenhaus verlegt. Die Amtsanwaltschaft Darmstadt beauftragte einen

Sachverständigen zur Aufklärung des Sachverhalts. Mögliche Zeugen werden gebeten

sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 95090 zu

melden.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit E-Roller

Ginsheim-Gustavsburg

Ein junger Mann steht im Verdacht am Abend des 15.06.2023 gegen kurz nach 23 Uhr in Ginsheim-Gustavsburg, Schwedenschanze einen Unfall mit seinem schwarzen Elektroroller und einem geparkten Pkw gehabt zu haben. Hierbei wurde der Pkw nicht unerheblich beschädigt und der linke Außenspiegel abgerissen. Dieser wurde am Unfallort nicht aufgefunden und könnte vom Fahrer mitgenommen worden sein. Zeugen beschrieben den Fahrer wie folgt: – männlich – kurze blonde Haare – weißes T-Shirt – weiße ¾ Hose – ca. 30 Jahre alt – schwarzer Rucksack – 1,80 Meter – Osteuropäischer Phänotyp

Der junge Mann entfernte sich im Anschluss, trotz dem er angesprochen wurde mit einer unflätigen Verabschiedung. Gesucht werden weitere Zeugen, die näheres zum Fahrer wissen, ihn ebenfalls gesehen haben und somit ggf. ein Kennzeichen benennen oder einen Aufenthaltsort angeben können. Wie oben erwähnt führte der Mann ggf einen Außenspiegel in dunkler Farbe mit sich. Sachdienliche Hinweise bitte an die unten genannte Dienststelle in Bischofsheim.

Büttelborn: Brand zweier Holzstapel – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Samstag (17.06.) wurde gegen 01.10 Uhr durch einen Zeugen ein Brand in einem Waldstück westlich des Gemeindeteils Worfelden gemeldet. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, brannten im Bereich der Hochthurmer Schneise/Batzenschneise zwei Holzstapel, welche jeweils links und rechts des Waldweges gelagert waren. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Groß-Gerau, Büttelborn und Worfelden im Einsatz und konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Groß-Gerau werden die Nachlöscharbeiten noch mindestens bis zum Mittag andauern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung in diesem Zusammenhang nicht aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.