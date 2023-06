Frankfurt – Innenstadt: Raub hochwertiger Armbanduhr

Frankfurt – (th) Am Samstag, den 17. Juni 2023, kam es in der Innenstadt

zu einem Raub einer hochwertigen Armbanduhr. Der Geschädigte wurde nicht

verletzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Gegen 17.45 Uhr sprachen die beiden unbekannten Täter den 72-jährigen

Geschädigten und seine 61-jährige Begleiterin in der Tiefgarage am Opernplatz

an, und versperrten ihnen den Weg. Unvermittelt riss einer der beiden Täter dem

72-Jährigen die Armbanduhr, eine Rolex „Daytona“ im Wert von ca. 35.000 Euro,

vom Handgelenk. Im Anschluss flüchteten die beiden Unbekannten über den

Notausgang aus dem Parkhaus.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, kurze

Haare; bekleidet mit einer dunklen Hose und einem dunklen Hemd.

Täter 2: männlich, ca. 175 cm groß, dünne Statur; bekleidet wie Täter 1.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755-51499 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (th) Am Freitag, den 16. Juni 2023, kam es gegen 19.00 Uhr zu

einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3. Dabei wurden zwei

Personen leicht, und eine Person schwer verletzt. Zwei Fahrspuren mussten bis

ca. 20.30 Uhr gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf bis zu vier

Kilometer.

Der 45 Jahre alte Fahrzeugführer eines Mercedes ML befuhr die Bundesautobahn 3

in Richtung Würzburg. Bereits ab dem Autobahnkreuz Wiesbaden fiel der Fahrer

Zeugen durch riskante Fahrmanöver auf. Im Bereich der Autobahnausfahrt Frankfurt

-Süd fuhr er dann mit hoher Geschwindigkeit einem auf der linken Fahrspur

vorausfahrenden Fahrzeug, einem Mercedes Vito, auf. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Mercedes Vito in eine vorausfahrende Mercedes E-Klasse

geschoben. Zwei Mitfahrer im Mercedes Vito wurden leicht, einer schwer verletzt;

er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein bei dem Unfallverursacher

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Während der Unfallaufnahme fielen zwei Fahrzeugführer auf, die die Unfallszene

beim Vorbeifahren mit ihren Smartphones filmten. Die Handyverstöße stellen eine

Ordnungswidrigkeit dar, sie wurden entsprechend geahndet.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Geldautomatensprengung

Frankfurt – (th) In der Nacht von Freitag (16. Juni 2023) auf Samstag (17.

Juni 2023) kam es gegen 03.00 Uhr zu einer Geldautomatensprengung im Bereich der

Borsigallee. Die Täter sind flüchtig.

Mindestens zwei unbekannte Täter beschädigten die Zufahrtsschranke zum Gelände

eines Einkaufcenters in der Borsigallee und verschafften sich so mit ihrem

Fahrzeug Zugang auf das Gelände. Hier sprengten sie einen Geldautomaten. Dabei

kam es auch zu erheblichen Beschädigungen an umliegenden Geschäften. Sowohl die

Summe der durch die Sprengung verursachten Schäden, als auch die Höhe des

Diebesgutes sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Im Anschluss an die Tat

flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug, einem dunklen Audi RS 6 Avant,

Kennzeichen beginnend mit „HE“, in unbekannte Richtung. Das Einkaufscenter war

bis ca. 10.30 Uhr für den Publikumsverkehr gesperrt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755-52199 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.