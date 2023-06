B27 – Verkehrsunfall mit Personenschaden nach unerlaubten Wendemanöver

Fulda

Am Sonntagmorgen (18.06.2023) kam es gegen 06.20 Uhr auf der B27, zwischen der Anschlussstelle Dreieck Fulda und Rothemann zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Gemeinde Hosenfeld und 35-jähriger BMW-Fahrer aus Hannover befuhren in dieser Reihenfolge die B27 in Fahrtrichtung Süden. Zum Ende des zweispurigen Bereichs endet auch die zur Fahrbahntrennung angebrachten Mittelschutzplanken. Hier wollte der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug verbotswidrig wenden, um auf die Gegenfahrbahn zu gelangen, nachdem er sich verfahren hatte. Trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der nachfolgende BMW-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte in die Fahrerseite des quer zur Fahrtrichtung stehenden Mercedes. Beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin des BMW wurden zum Glück nur leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung in einem Fuldaer Krankenhaus entlassen werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Zwecks Bergungsarbeiten war die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt, jedoch entstanden trotz der zum Unfallzeitpunkt als Umleitungsstrecke eingerichteten B27 / B279 für die gesperrte BAB A7 keine nennenswerten Störungen.

Auffahrunfall auf der BAB 7 – Zwei Fahrzeuge brennen komplett aus

Am Samstag, dem 17.06.2023, gegen 16:43 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Niederaula, Fulda in Fahrtrichtung Kassel, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Kirchheim (etwa Stationskilometer 525,500) ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen.

Auf dem benannten Streckenabschnitt kam es aufgrund eines Pannenfahrzeugs auf dem rechten Fahrstreifen zu stockendem Verkehr. Vermutlich aufgrund dessen musste auf dem linken von drei Fahrstreifen der erste Pkw – ein Mercedes Benz – sein Fahrzeug abbremsen. Die nachfolgenden Pkw – ein VW Passat, ein Skoda Octavia sowie ein BMW 5er – erkannten die Situation zu spät und fuhren nacheinander aufeinander auf.

Aufgrund des Verkehrsunfalls gerieten die beiden mittleren Fahrzeuge – der VW Passat und der Skoda Octavia – in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Niederaula löschte daraufhin die in Vollbrand stehenden Fahrzeuge.

Die insgesamt acht Insassen wurden infolge des Verkehrsunfalls nicht verletzt und kamen lediglich mit dem Schrecken davon.

Der Gesamtschaden wird polizeilich auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu einer temporären Fahrbahnsperrung in Fahrtrichtung Norden sowie – aufgrund von Sichtbehinderungen bis zur Brandlöschung – zu einer temporären Fahrbahnsperrung der beiden ausgelagerten Fahrspuren in Fahrtrichtung Süden.

Eine Umleitungsempfehlung wurde eingerichtet.

Die Fahrbahnsperrungen konnten gegen 19:20 Uhr endgültig aufgehoben werden.

Anzumerken bleibt, dass aufgrund der Hitzeeinwirkung des Brandes die Fahrbahn beschädigt wurde. Eine gründliche Inaugenscheinnahme und anschließende Reparatur der Fahrbahn durch eine Fachfirma wird erst am kommenden Montagmorgen (19.06.2023) erfolgen. Bis dahin bleibt der linke Fahrstreifen im Bereich der ehemaligen Verkehrsunfallstelle gesperrt.

Am Montagmorgen (19.06.2023, voraussichtlich ab 07:00 Uhr) dürfte es daher zu erneuten Verkehrsbehinderungen auf diesem Streckenabschnitt kommen, da dann nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden zu Verfügung stehen dürfte.

Fahrzeug rollt rückwärts gegen anderen Pkw – Fahrer ist alkoholisiert – Folge: Blutentnahme – Sicherstellung Führerschein

Unmittelbar vor der zuvor beschriebenen Verkehrsunfallstelle auf der BAB 7 fiel gegen 16:45 Uhr ein Fahrzeugführer eines Pkw Skoda aus dem Landkreis Minden-Lübbecke auf. Dieser rollte im Rückstau mit seinem Pkw rückwärts gegen einen hinter ihm stehenden Pkw.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsklärung wurde kein Schaden an beiden „unfallbeteiligten“ Fahrzeugen festgestellt.

Der 43-jährige Fahrer des Skoda fiel jedoch durch starken Alkoholgeruch auf. Es folgte daher ein Atemalkoholtest, welcher positiv ausfiel und welcher eine Blutentnahme auf der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld nach sich zog.

Gegen den Fahrer wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Sicherstellung des Führerscheins erfolgte.

Verkehrsunfallflucht auf der B27 bei Hünfeld-Nord

Am Montag den 12.06.2023 kam es gegen 14.15 Uhr auf der B 27, kurz hinter der Abfahrt Hünfeld-Nord, bei einem Fahrstreifenwechsel zur Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines dunklen Opel mit SM-Kennzeichen für Schmalkalden, versuchte vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln und übersah hierbei den auf der rechten Fahrspur in gleicher Richtung fahrenden 46-jährigen Fahrer eines VW Kastenwagens. Durch die seitliche Berührung kam es zur Lackschädigung an der vorderen linken Seite des Kastenwagens.

Die Unfallverursacherin entfernte sich in Fahrtrichtung Fulda von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Bundesstraße 279 – Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Wohnmobil verletzt

Fulda

Am Samstag (17.06.2023) ereignete sich um 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 279 ein Verkehrsunfall, an dem ein Wohnmobil und ein Motorrad beteiligt waren. Beide Fahrzeuge fuhren von Eichenzell-Döllbach kommend in Fahrtrichtung Ebersburg-Thalau. Das vorausfahrende Wohnmobil Peugeot, das von einem 73-jährigen Mann aus dem Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) gesteuert wurde, wollte verbotswidrig nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen, obwohl die Zufahrt nur aus der entgegengesetzten Richtung erlaubt ist. Der 63-jährige Kradfahrer aus dem Landkreis Fulda war zu diesem Zeitpunkt im Begriff, das Wohnmobil zu überholen. Beim Abbiegen des Wohnmobils nach links kam es zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch der Zweiradfahrer mit seinem Krad BMW stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

