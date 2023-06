Main-Taunus: Die Polizei-News

Zweifacher Fahrraddiebstahl in Hattersheim

Tatzeit: Freitag, 16.06.2023, 23:00 Uhr – Samstag, 17.06.2023, 10:00 Uhr

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Zeilsheimer Straße

Die bislang nicht näher bekannten Täter verschafften sich in der Nacht zu Samstag Zutritt zum umfriedeten Grundstück der Geschädigten. Dort entwendeten diese zwei abgestellte und mittels Fahrradschloss gesicherte Fahrräder. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der (06192) 2079 0 entgegen.

Brand eines Einfamilienhauses in Hattersheim

Zeit: Samstag, 17.06.2023, 21:49 Uhr

Ort: 65795 Hattersheim am Main, Rotkäppchenweg

Am frühen Samstagabend kam es zu einem kräfteintensiven Einsatz nach Meldung eines Brandes in einem Reihenhaus in Hattersheim. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte starke Rauchentwicklung aus dem Dach des Wohnhauses wahrgenommen werden. Die Bewohner hatten sich bereits selbstständig nach draußen begeben und gaben an, dass eine im Schlafzimmer installierte Klimaanlage Feuer gefangen habe. Nach ersten eigenständigen Löschversuchen habe man aufgrund des Ausmaßes des Feuers den Rückzug angetreten. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Brandherd im Schlafzimmer lokalisiert und zügig gelöscht werden. Aufgrund der starken Rußentwicklung ist die Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden am Gebäude beträgt den ersten Schätzungen nach ca. 100.000 EUR. Bei dem Einsatz wurden keine Personen oder Einsatzkräfte verletzt.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Kriftel, Frankfurter Straße, von Freitag, 16.06.2023 um 19:00 Uhr bis Samstag, 17.06.2023 um 00:30 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Kriftel. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zutritt zur Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und konnten Schmuck, Kleidung und Bargeld erbeuten. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

Fahrräder gestohlen, Hofheim, Taubengasse, von Donnerstag, 15.06.2023 um 22:00 Uhr bis Freitag, 16.06.2023 um 09:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte zwei Fahrräder in der Taubengasse in Hofheim entwendet. Dabei zerstörten sie die Schlösser, mit welchen die Fahrräder an einer Metallstange befestigt waren. Anschließend flüchteten sie mit den Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die Fahrräder hatten einen Wert von mehreren Hundert Euro. Derzeit sind noch keine Täterhinweise bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.