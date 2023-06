Kaiserslautern: Spendenschwimmen zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes in Kaiserslautern am 08. Juli 2023

Kaiserslautern – Der Kaiserslauterer Schwimmsportklub veranstaltet am 08.07.2023 ein Spendenschwimmen zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes Rückenwind in Kaiserslautern.

Zwischen 16:00 und 20:00 Uhr sind alle Menschen, die Spaß am Schwimmen haben, herzlich willkommen, im Warmfreibad ihre Runden zu drehen und dabei über einen privaten Sponsor sich mittels Spende an das Hospiz dafür bezahlen zu lassen.

Du schwimmst gerne ? Dann such Dir einen Sponsor, schwimm am 8. Juli in der Zeit von 16 bis 20 Uhr so viele Bahnen wie Du kannst und spende Deine „Leistung“. In diesem Jahr gehen alle Spenden an das Kinder- und Jugendhospiz Rückenwind in Kaiserslautern.

Der oder die Sponsoren darf/dürfen privat, geschäftlich oder gerne auch Du selbst sein. Es darf pro geschwommenem Meter, pro Wende (entspricht 50 geschwommenen Metern) oder ein Pauschalbetrag gespendet werden. Wenn pro Meter oder Wende gespendet wird empfiehlt es sich einen Maximalbetrag für die Gesamtstrecke festzulegen. Also schnell Karte ausfüllen und am 8. Juli gegen eine Startgebühr von 5,- € (Eintritt ins Bad, der Rest wird gespendet) dabei sein. Spendenquittungen ab 50,- € Einzelspende können unter info@hospiz-kaiserslautern.de angefordert werden.

Weitere Infos dazu auf der Homepage.

Spendenkonto

IBAN DE16 5405 0220 0000 0886 90

Bank Stadtsparkasse Kaiserslautern

Zweck Spendenschwimmen 2023