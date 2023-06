Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Brand einer Siebmaschine

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.06.2023 gegen 13:30 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über eine größere Rauchentwicklung bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein. Bei der Örtlichkeit handelte es sich um ein Firmengelände im Industriegebiet „Im Bruch“ in Bad Dürkheim. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Brandursächlich dürfte laut Einschätzung der Feuerwehr ein technischer Defekt in Form von ausgelaufenem Hydrauliköl bei der Siebmaschine gewesen sein. Durch die Polizei konnte nach Einsicht der Videoaufzeichnung eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit Straßenbahn führt zur kurzfristiger Sperrung

