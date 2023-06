Schwer verletzt nach Sturz von Baugerüst

Frankenthal (ots) – Nach einem Sturz vom Baugerüst in der Mahlastraße am Samstag 17.06.2023 gegen 12:15 Uhr, musste ein 25-jähriger Bauarbeiter schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unglücksfall gekommen ist, wird nun im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen geklärt.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind

Frankenthal (ots) – Am 13.06.2023 gegen 12.30 Uhr, befuhr die 12-jährige Fahrradfahrerin die Wormser Straße auf dem Fahrradweg in Richtung Industriestraße. Als sie an der Kreuzung zum Nordring diesen bei grün überqueren wollte, wurde sie durch einen abbiegenden Pkw leicht touchiert und fiel zur Seite. Hierbei verletzte sie sich leicht. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit FT-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Feuer in Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) – Am 17.06.23 um 10:30 Uhr meldet eine Zeugin ein Feuer auf einem Grundstück der Kleingartenanlage im Sauweideweg. Dortige Grünabfälle standen in Flammen und konnten durch die hinzugerufene Feuerwehr Frankenthal gelöscht werden. Die Grünabfälle entzündeten sich mutmaßlich aufgrund der Sommerhitze selbst.

Bitte denken Sie daran: Offene Feuer in der freien Natur können schnell gefährlich werden! Schon ein kleiner Funke kann aus einem harmlosen Lagerfeuer schnell ein Flächenbrand entstehen lassen.

Fahrraddiebstahl leicht gemacht

Frankenthal (ots) – Am 16.06.2023 um 18:00 Uhr wurden während der sportlichen Ertüchtigung die unverschlossenen Fahrräder von vier Sportlern durch vier unbekannte Jugendliche entwendet. Die Räder sollen im Bereich des Jahnplatzes abgestellt worden sein.

In Frankenthal ereignet sich statistisch an jedem Tag ein Fahrraddiebstahl. Bitte beachten Sie die technische Richtlinie TR 6102 für ein sicheres Fahrradschloss. Nachzulesen unter www.adfc.de. Wir wollen, dass Sie sicher Leben – ihre Polizei Frankenthal.

Wiederholter Diebstahl aus Einkaufswagen

Frankenthal (ots) – Am 16.06.2023, von 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr, sowie am 13.06.2023 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurden im Bereich des Kaufland Marktes Frankenthal zwei Diebstähle aus unbeobachteten Einkaufswägen gemeldet. Täterhinweise konnten in beiden Fällen nicht erlangt werden.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.