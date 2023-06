Flächenbrand auf dem Kuhberg Foto

(AJ) – Die Einsatzkräfte fuhren zunächst einen gemeldeten Forstrettungspunk im Wald an und wurden von dort aus vom Meldenden zur Brandstelle geführt. Vor Ort brannten ein Baumstumpf und eine Baumwurzel. Das Feuer war bereits in das Erdreich eingedrungen.

Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd setzten die Hochdrucklöschanlage des UTV (Utility Vehicle) ein und löschten das Feuer mit etwa 400 l Wasser. Da sich der Brand tief in den Boden ausgebreitet hatte, wurde dieser mit einer Feuerwehraxt, Spaten und Dunghaken aufgehackt und gründlich abgelöscht.

Die Brandstelle wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz war nach über einer Stunde beendet.

Küchenbrand

(AJ) – Die Küche im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses stand am Freitag 16.06.2023, 18:15 Uhr, in Vollbrand. Die Flammen schlugen auf der Gebäuderückseite aus dem Küchenfenster und aus der Küchentür in den Flur. Alle Personen hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen.

Die angerückten Wehrleute setzten insgesamt vier Atemschutztrupps ein, die mit einem C-Rohr im Innenangriff und mit einem C-Rohr anfänglich im Außenangriff den Brand bekämpften. Die völlig verrauchten Räume in den oberen Etagen wurden kontrolliert und durch Öffnen der Fenster eine Abluftöffnung geschaffen, damit der Rauch und die Wärme abziehen konnten.

Die Küche brannte völlig aus. Alle anderen Räume wurden stark mit Rauch beaufschlagt. Mitarbeiter der Stadtwerke stellten den Strom und die Wasserzufuhr ab. Mit einer Wärmebildkamera wurde eine Brandnachschau durchgeführt.

Der Brückes war in dem betroffenen Teilstück für den Verkehr gesperrt. Die Kriminalpolizei nahm ihre Brandursachenermittlungen vor Ort auf. Der Einsatz war nach etwa 2 Stunden beendet.