Frau in Bustür eingeklemmt

Edenkoben (ots) – Am Samstag 17.06.2023 gegen 13:50 Uhr wollte eine 92-jährige Seniorin am Goldenen Eck in Edenkoben aus einem Linienbus aussteigen. Da der Fahrer die elektrische Bustür zu schnell wieder schloss, wurde der Fuß der alten Dame in der Türe eingeklemmt.

Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Busfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Motorradfahrerin verletzt nach Auffahrunfall

Herxheim (ots) – Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag 17.06.2023, 10:30 Uhr in Herxheim. Eine 16-jährige Motorradfahrerin erkannte nach aktuellem Ermittlungsstand an einer Einmündung zu spät den abbremsenden, vorausfahrenden PKW.

Sie kam zu Fall, verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An der Einmündung St.-Christophorus-Straße/Hatzenbühler Straße kam es während der Unfallaufnahme zu zeitweise starken Verkehrsbeeinträchtigungen, da eine Fahrbahn gesperrt werden musste.

Auto gestohlen

Oberotterbach (ots) – Nach einer Warnmeldung der französischen Behörden zu einem in Frankreich entwendeten PKW, Elektrofahrzeug der Marke Renault, Typ Twizy, wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass das Fahrzeug aktuell im Bereich Oberotterbach wäre. Bei Überprüfung im Rahmen der Fahndung konnte dieses tatsächlich ohne Insassen Ortsausgang Oberotterbach abgestellt festgestellt werden.

Das Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Tatverdacht, welcher durch Zeugenaussagen erhärtet werden konnte, richtet sich gg. einen erst 14 Jahre alte amtsbekannten Jugendlichen aus dem nahe gelegenen Wissembourg. Dieser besitzt auch keine Fahrerlaubnis. In Zusammenarbeit mit den französischen Behörden laufen weitere Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340.

Vier verletzte Polizeibeamte

Edenkoben (ots) – Am späten Freitag 16.06.2023 teilten zwei junge Männer aus der Weinstraße in Edenkoben mit, dass sie von ihrem Mitbewohner mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht wurden und einer der Männer durch den ihn mit dem Schlagstock am Oberschenkel verletzt wurde.

Als zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort erschienen, rannte der Beschuldigte unmittelbar aus der gemeinsamen Wohnungen und versprühte unvermittelt Pfefferspray auf seinen Mitbewohner und die 4 Polizeibeamten. Der erheblich alkoholisierte 33-jährige Beschuldigte konnte schließlich unter Zuhilfenahme des Distanzelektroimpulsgerätes zu Boden gebracht und fixiert werden.

Er wurde im Anschluss einer Gewahrsamseinrichtung zugeführt, wo er die Nacht verbringen musste. Gegen den Mann wurden Strafverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Geschädigte sowie die vier eingesetzten Polizeibeamten erlitten durch den Angriff mit dem Reizgas Reizungen der Atemwege und Schmerzen an den freiliegenden Körperstellen.

Fahrzeuge durchwühlt – Diebstahl aus PKW

Offenbach/Queich (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag 16.06.2023 ab 18 Uhr auf Samstag 17.06.2023 um 08 Uhr, wurden in Offenbach in der Mühlstraße zwei PKW´s durchwühlt und geringe Mengen Bargeld entwendet. Aufbruchspuren wurden keine festgestellt.

Die Polizei Landau empfiehlt Fahrzeuge nicht offen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen mit Bezug zu zu den Diebstählen in der Mühlstraße bitte an die Polizei Landau unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Burrweiler (ots) – Am Freitag, 16.06.2023 gegen 14:15 Uhr befuhr eine 67-jährige Touristin aus dem Allgäu mit ihrem Pedelec den Fahrradweg entlang der L507 bei Burrweiler in Fahrtrichtung Hainfeld.

Aufgrund einer Bodenwelle stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad auf die linke Seite und wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht wurde. Bei dem Sturz trug die Frau ihren Fahrradhelm, der lebensbedrohliche Verletzungen verhinderte.