Mann aus Rhein gerettet

Mainz-Altstadt (ots) – Am 17.06.2023 gegen 15:10 Uhr, begab sich ein 40-jähriger alkoholisierter Mann mehrfach in Höhe des Mainzer Fischtorplatzes in den Rhein und kletterte aus eigener Kraft wieder ans Ufer. Als er letztlich ca. 20 Meter vom Ufer in Richtung Flussmitte schwamm, wurde er zunächst von Angehörigen der DLRG in deren Boot gezogen und danach an die Besatzung eines

Bootes der Wasserschutzpolizei übergeben.

Die brachte den 40-jährigen zurück zum Ufer. Der Mann blieb unverletzt. Da er wegen anderer Vorfälle von der Polizei gesucht wurde und um zu verhindern, dass er sich in alkoholisiertem Zustand erneut in den Rhein begibt, wurde er zur Polizeiinspektion in der Altstadt verbracht.

Körperverletzung

Mainz (ots) – Am 18.06.2023 gegen 01:00 Uhr befindet sich der 28-jährige Geschädigte an der Straßenbahnhaltestelle der Marienborner Straße in Mainz, als er von 2 ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen wird. Als der Geschädigte darum bittet, in Ruhe gelassen zu werden, schmeißt einer der Aggressoren die vom Geschädigten mitgeführte Tasche weg und schlägt diesem

unvermittelt mit der geballten Faust ins Gesicht.

Daraufhin beteiligt sich die zweite männliche Person bei den körperlichen Angriffen. Letztlich treten beide Personen auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und entfernen sich im

Anschluss mit einem Elektroroller in Richtung Hans-Böckler-Straße. Der Geschädigte erfährt durch den Angriff eine Platzwunde an der Stirn und mehrere Schürfwunden.

Die Identität der beiden Angreifer steht bislang nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131-65 4310 oder per E-Mail (pimainz3@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Autorädern

Mainz (ots) – Im Zeitraum vom 10.06.2023 bis zum 16.06.2023 entwenden bislang unbekannte Täter alle vier Räder eines im Dalheimer Weg in Mainz-Bretzenheim abgestellten Pkw. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Pkw mittels Wagenheber angehoben wurde, um die Räder demontieren zu können. Vor Ort können ein Wagenheber und die Radkappen der Räder

zurückgelassen festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131-65 4310 oder per E-Mail (pimainz3@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem 11-Jährigen

Mainz (ots) – Am Samstag, 17.06.2023 kommt es gegen 20:15 Uhr in Mainz-Marienborn auf der Straße „Am Sonnigen Hang“ zum Verkehrsunfall zwischen einem 72-jährigen Pkw-Fahrer und einem 11-jährigen Fußgänger.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der 11-Jährige zwischen zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen ist, dabei den herannahenden Pkw übersehen hat und es deshalb zum Zusammenstoß gekommen ist.

Der 11-Jährige stürzt infolge des Aufpralls mit dem Hinterkopf auf eine Mauerkante und zieht sich u.a. eine Kopfplatzwunde zu, weshalb eine Behandlung in einem Mainzer Krankenhaus notwendig ist. Am Pkw ist nur geringer Sachschaden entstanden.

Kreis Mainz-Bingen

Fund von über 100 Leergutkisten

Ober-Olm (ots) – Am 16.06.2023 werden in der Gemarkung zwischen Ober-Olm und Nieder-Om in der Verlängerung der Straße „Zum Wiesengrund“, über 100 Leergutkisten samt leerer Getränkeflaschen aufgefunden. Die Kisten sind an einem Hang eines angrenzenden Waldstücks aufgestellt, weshalb sich die Sicherstellung mühsam gestaltet.

Hinweise auf den Hintergrund der Lagerung oder den Eigentümer sind bislang keine bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131-65 4310 oder per E-Mail (pimainz3@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 60 bei Bingen

Bingen (ots) – Am Sonntagvormittag kam es um 09.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der A6o in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Ingelheim West und Bingen Ost nach links in die Leitplanke. Der Fahrer fiel vom Motorrad und blieb schwer verletzt zwischen den Leitplanken liegen.

Das Motorrad rollte noch über 100 Meter alleine weiter und kam dann auf dem Seitenstreifen zum liegen. Der

Motorradfahrer verstarb trotz Reanimation noch and der Unfallstelle. Hinweise

auf ein Fremdverschulden oder Beteiligung eines anderen Fahrzeuges liegen

derzeit nicht vor. Die Unfallursache muss durch weitere Ermittlungen geklärt

werden. Auch ein medizinisches Problem kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die linke Fahrspur der A60 wurde in FR Darmstadt in Höhe der Unfallstelle von

9:40 – 11:20 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Bingen wurde die A 60 ab der

Anschlussstelle Ingelheim West von 9:15 Uhr bis 12:30 Uhr voll gesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06132 950100

an die Polizeiautobahnstation Heidesheim zu wenden.

Verkehrsunfall mit verletztem 13-Jährigen

Essenheim (ots) – Am Freitag 16.06.2023 kommt es gegen 16:30 Uhr auf der Straße „Am Römerberg“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Paketzulieferer und einem Fahrradfahrer. Im Zuge eines Abbiegevorganges des 32-jährigen Paketzulieferers wird der 13-jährige Fahrradfahrer vom Transporter erfasst.

Der Fahrradfahrer stürzt daraufhin zu Boden und muss aufgrund von zugezogenen Verletzungen in einem Mainzer Krankenhaus behandelt werden. Am Transporter entsteht lediglich Sachschaden.

Die Art und Schwere der Verletzungen des 13-Jährigen sind bislang unbekannt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit 2 verletzten Personen

Eimsheim (ots) – Am 18.06.2023 um 07.23 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass ein junger Fahrzeugführer aus Dorn-Dürkheim in Eimsheim gegen eine Grundstücksmauer geprallt sei.

Aufgrund der Spurenlage konnte rekonstruiert werden, dass das Fahrzeug aus Richtung Guntersblum in Richtung Dolgesheim fuhr und in der Hauptstraße in Eimsheim zunächst gegen den Bordstein stieß, anschließend ein Gebäude und eine Straßenlaterne touchierte und letzten Endes gegen eine Grundstücksmauer prallte.

Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer konnten mit Hilfe der Anwohner ausm dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein Atemalkohol beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt im mittleren 5-stelligen Bereich.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Oppenheim.

Flächenbrand

Grolsheim (ots) – Am 16.06.2023 gegen 14:30 Uhr brannte in der Gemarkung Grolsheim, zwischen den Ortschaften Sponsheim und Grolsheim, aus noch nicht geklärter Ursache eine Feldfläche von 4000 qm. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Bingen, Gensingen und Sprendlingen schnell unter Kontrolle gebracht. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Autofahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am Samstagnachmittag wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bingen ein Fahrzeug kontrolliert, in dem sich ein 23 jähriger junger Mann aus der VG Rhein-Nahe befand. Bei dem Fahrzeugführer konnten betäubungsmitteltypische „Ausfallerscheinungen“ festgestellt werden, ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er muss zudem mit einer Anzeige sowie einem Fahrverbot rechnen.

Diebstahl eines PKWs

Nierstein (ots) – Im Zeitraum vom 16.06.2023, 18.40 Uhr, bis 17.06.2023, 07.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Rettungswache Nierstein ein weißer Seat Leon mit dem Kennzeichen AZ-CW 2891 entwendet.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter Tel: 06133-9330.

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Weiler bei Bingen (ots) – Am 17.06.2023 gegen 00:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hofstraße in Weiler. Hierbei kollidierte ein PKW mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.