Radfahrer begeht mehrere Verstöße

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrfach negativ aufgefallen ist ein 22-jähriger Radfahrer am Samstagnachmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern. Er fuhr über eine rote Ampel, benutzte dabei sein Handy und befuhr unzulässig die Fußgängerzone.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fanden die Beamten schließlich noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der aus Kaiserslautern stammende 22-Jährige muss sich nun wegen entsprechender Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen verantworten. |pvd

Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 16.06.2023 gegen 17:45 Uhr befanden sich einsatzbedingt zwei Funkstreifen der PI Kaiserslautern 2 im Bereich der Mall Fackelrondell. Ihnen fiel eine 14-jährige Jugendliche auf, welche über den gesamten Platz für alle hörbar Beleidigungen rief. Als ihre Personalien festgestellt werden sollten, wollte die Jugendliche weglaufen und musste

festgehalten werden.

Hieraufhin wurde sie derart aggressiv, dass sie kurzzeitig auf der Motorhaube fixiert werden musste. Nachdem sich die Jugendliche beruhigt hatte, wurde die Fixierung gelöst. Hieraufhin versuchte sie unvermittelt nach einem Beamten zu schlagen und erneut wegzulaufen.

Letztlich musste die Jugendliche unter größter Gegenwehr zum Streifenwagen verbracht werden. Nachdem ihre Personalien feststanden, wurde sie ihrer Mutter überstellt.|wey

Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum Freitag 16.06.2023 bis Samstag 17.06.2023 stellte die beiden Stadtinspektionen mehrere fahruntüchtige E-Scooterfahrer und PKW Fahrer fest.

Am Freitag, 16.06.2023 gegen 09:03 Uhr wurde eine 20-jährige Frau in der Richard-Wagner-Straße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Es ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, was ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte. Dieser fiel positiv auf THC aus. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen sie eingeleitet.

Gegen 17:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann in der Friedenstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Es ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, was ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte. Dieser fiel positiv auf THC aus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn eingeleitet.

Am Samstag, 17.06.2023 gegen 00:08 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in der Mannheimer Straße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Alkotest ergab letztlich einen Wert von 0,80 Promille. Gegen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 00:15 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann in der Mainzer Straße mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da aus dem Fahrzeuginnenraum deutlicher Marihuana-Geruch festgestellt werden konnte ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Zudem wurden im PKW eine geringen Menge Marihuana sowie ein gerauchter Joint aufgefunden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt

untersagt. Zudem wird ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn eingeleitet.

Gegen 02:29 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Alkotest ergab letztlich einen Wert von 0,60 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Zur gleichen Zeit wurde ein 29-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Alkotest ergab letztlich einen Wert von 0,52 Promille. Gegen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.|wey

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 17.06.2023 gegen 00:12 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann am Stiftsplatz auf einem E-Board einer Kontrolle unterzogen. An diesem war ein Elektromotor verbaut, welcher dazu führt, dass das E-Board eine Höchstgeschwindigkeit von 31 km/h erreicht.

Da der Mann keine Fahrerlaubnis sowie Versicherungsschutz für das E-Board vorzeigen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.|wey

Diebstahl von Parfum

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 16.06.2023 gegen 10:45 Uhr wurde ein 67-jähriger Mann dabei gestellt, wie er in der Fackelstraße Parfum aus einer dortigen Parfümerie entwenden wollte. Der Mann, bei dem es sich um einen Angestellten einer Reinigungsfirma für die Parfümerie handelt, hatte die Parfumflaschen in schmutzige Putzlappen eingewickelt, welche er wiederum in

Müllsäcke verstaute.

Hierbei wurde er durch Angestellte der Parfümerie beobachtet und die Polizei verständigt.|wey

Kreis Kaiserslautern

Katze löst Einsatz aus

Schallodenbach (ots) – Eine Katze hat am Samstag 17.06.2023 im Kreis Kaiserslautern einen gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nachbarn wurden auf eine Wohnung des Anwesens aufmerksam, aus der Wasser lief. Da auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete, wurde die Tür durch die Feuerwehr geöffnet.

Wie sich herausstellte, hatte die Hauskatze offenbar unbemerkt einen Wasserhahn betätigt, während die Bewohnerin geschlafen hatte. Ein größerer Wasserschaden konnte durch die Notfalltüröffnung verhindert werden. |pvd