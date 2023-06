Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl aus mehreren Hausgärten durch unbekannte Täter

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von Donnerstag, 15.06.2023, auf Freitag, 16.06.2023, kam es in der Dr.-Sartorius-Straße und dem Portugieserweg in Neustadt an der Weinstraße, Ortsteil Mußbach, zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände aus den Gärten von drei Anwohnern. Es wurden u.a. ein Kugelgrill, ein Beil sowie zwei Gartenschläuche samt Aufrollvorrichtung durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beträgt ca. 2.100 Euro. Die PI Neustadt bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06321/8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):