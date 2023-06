Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Katalysator entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.06.2023 gegen 13:00 Uhr bemerkte ein Bürger, dass der Katalysator seines Fahrzeuges entwendet wurde. Vermutlich wurde der Katalysator des Fahrzeugs, welches in der Bürgermeister-Gropp-Straße geparkt war, mittels einer Flex abgetrennt. Der Tatzeitraum kann nicht weiter eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sie diese bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter der 06322 9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Zeugen gesucht – Felgendiebstahl

Haßloch (ots) – Am 16.06.2023, gegen 04:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Brandenburger Straße in Haßloch die vier Räder eines dort abgestellten Mercedes Geländewagens. Durch die Tat entstand ein Schaden von 6000 EUR. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brandenburger Straße in Haßloch gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss E-Scooter geführt

Grünstadt (ots) – Am 15.06.2023 gegen 12:50 Uhr wurde ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

