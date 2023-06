Streit endet in gegenseitiger Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Zu einer wechselseitigen Körperverletzung und einer Sachbeschädigung kam es am 15.06.2023, als ein 69-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr von der Jaegerstraße in die Maxstraße abbog. Er musste eine Vollbremsung machen, nachdem ein 35-Jähriger unvermittelt auf die Straße lief. Hierauf reagierte der ältere der Beiden mit Hupen.

Das wiederum verärgerte den Jüngeren derart, dass er gegen die Tür des Autos trat. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Der 69-Jährige stellte daraufhin sein Fahrzeug ab und lief dem 35-Jährigen nach. In der Folge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen sowie Beleidigungen.

Beide Männer wurden leicht verletzt.

Ankündigung Kontrollwoche „Fahrradsicherheit“ in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein lassen viele das Auto lieber stehen und fahren mit dem Rad. Leider kommt es dabei jedoch auch immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Radfahrenden und zu Verkehrsunfällen mit Personenschäden.

Um auf mögliche Gefahren und deren Vermeidung hinzuweisen sowie für diese zu sensibilisieren, führt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 vom 19.06. bis 23.06.2023 wieder eine Kontrollwoche „Fahrradsicherheit“ im Stadtgebiet durch.

Ziel der Kontrollen ist es, durch die Überwachung des Verkehrsverhaltens die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrenden zu reduzieren und durch die Kontrolle von Ausstattung und des technischen Zustands die Unfallfolgen für die Radfahrenden zu reduzieren.

Wie in den zurückliegenden Jahren, werden auch dieses Jahr die sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge in die Kontrollmaßnahmen der Kontrollwoche mit eingebunden. Der Markt für Elektrokleinstfahrzeuge boomt. Doch einhergehend mit einer häufigeren Nutzung von E-Scooter, Hoverboards, Balance Boards, Monowheels, E-Skateboards und E-Bikes bzw. Pedelecs, steigt auch die Gefahr, für Verkehrsunfälle mit dieser Fahrzeugart.

Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf die Kontrolle von Fahrten unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder der Einhaltung des Pflichtversicherungsgesetzes.

Fußgängerin angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) Am Donnerstagmittag 15.06.2023, 11:40 Uhr, wurde eine 66-Jährige in der Prälat-Walzer-Passage von einem Auto touchiert. Das Auto fuhr in Richtung Pfalzbau weiter, ohne sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern. Das flüchtende Auto soll groß und silbern gewesen sein. Es habe ein LU-Kennzeichen gehabt.

Bei dem Fahrer habe es sich um einen älteren Mann gehandelt. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Einen Schockanruf erhielt am 15.06.2023 gegen 15:40 Uhr, eine 67-Jährige aus Friesenheim. Der Frau sollte vorgetäuscht werden, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sei daher festgenommen worden. Um eine Haft zu verhindern, solle die 67-Jährige eine hohe Kaution übergeben. Die Ludwigshafenerin wurde skeptisch und ließ sich auf den Betrugsversuch nicht ein.

Ebenfalls nicht täuschen ließ sich ein 61-Jähriger aus Oggersheim. Er erhielt am 15.06.2023 eine Nachricht via „WhatsApp“. In der Nachricht wurde behauptet, dass der Verfasser eine neue Nummer habe. Da in der Anrede „Hallo Mama“ stand, erkannt der 61-Jährige die betrügerische Absicht sofort.

Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“, des „falschen Polizeibeamten“ oder des „WhatsApp-Betrugs“ auf Senioren ab. Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline für Senioren eingerichtet.

Unter der Telefonnummer 0621 963 – 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 15.06.2023 gegen 20:15 Uhr, stieß ein 81-jähriger Autofahrer in der Saarlandstraße beim Spurwechsel mit dem neben ihm fahrenden Auto zusammen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille.

Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss ich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Kupferdiebstähle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich in den letzten zwei Monaten entwendeten Unbekannte rund eine Tonne Kupferkabel. Die Kabel wurden entlang der Straßenbahnstrecke im Tunnel zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Bgm.-Kutterer-Straße gestohlen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Aufgrund des hohen Gewichtes gehen die Ermittler davon aus, dass das Diebesgut mit einem Sprinter oder Lkw abtransportiert wurde.

Haben Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mehrere Unfälle mit verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (15.06.2023) ereigneten sich im Stadtgebiet sieben Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden.

Gegen 7:45 Uhr wurde ein 14-jähriger Fußgänger an der Kreuzung Saarlandstraße/Stifterstraße von einem Auto erfasst. Der Jugendliche lief, trotz roter Fußgängerampel, über die Straße. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 61-jährige Radfahrerin stürzte gegen 14:50 Uhr in der Breiten Straße, als sie mit ihrem Rad gegen den Bordstein kam. Sie verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht.

Eine weitere Radfahrerin stürzte gegen 19:45 Uhr in der Hemshofstraße. Die 60-jährige kam zu Fall als sie vom Gehweg auf die Straße fahren soll. Auch die wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es gegen 14:20 Uhr an der Kreuzung Heinigstraße/Kaiser-Wilhem-Straße. Eine 53-jährige Radfahrerin hatte die Heinigstraße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. Ein 22-jähriger Autofahrer wollte von der Kaiser-Wilhelm-Straße in die Heinigstraße abbiegen und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

In den Neugärten wurde ein weiterer Radfahrer gegen 17:30 Uhr bei einem Unfall verletzt. Ein 20-jähriger Autofahrer missachtete beim Wenden die Vorfahrt des 45-jährigen Radfahrers. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14:50 Uhr wurde ein 58-jähriger Rollerfahrer an der Kreuzung Friesenheimer Straße/Friedrich Straße verletzt. Ein 65-jähriger Autofahrer wollte links abbiegen und missachtete den Vorrang des entgegenkommenden Rollerfahrers.

Eine weitere Rollerfahrerin verletzte sich gegen 19 Uhr in der Hölderinstraße. Die 19-jährige Rollerfahrerin war zuvor beim Abbiegen mit einem Rad auf einer Bahnschiene ausgerutscht. Sie verletzte sich leicht. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt.