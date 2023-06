PKW-Fahrt endet in Sandfläche auf Spielplatz (Foto)

Limburgerhof (ots) – Am 15.06.2023 gegen 19:00 Uhr, wird ein verschlossener, unbeschädigter PKW ohne Insassen auf einer Sandfläche auf einem Spielplatz in der Bliesstraße gemeldet. Über den 83-jährigen Fahrzeughalter konnte herausgefunden werden, dass dieser sich verfahren habe und schlussendlich auf dem Spielplatz festfuhr.

Hiernach wollte der 83-Jährige von daheim aus einen Abschleppdienst verständigen. Gegen den 83-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Falscher Fahrer bei Unfall angegeben

Schifferstadt (ots) – Am 15.06.2023 gegen 11:00 Uhr, kam es auf der L454 zwischen Schifferstadt und Speyer zu einem Auffahrunfall. Eine 30-jährige PKW-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, sodass der nachfolgende PKW eines 20-Jährigen auffuhr. Hierbei verletzte sich die 30-Jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme gab der Beifahrer des 20-Jährigen an, dass er gefahren sei. Dies konnte jedoch durch die 30-jährige Unfallbeteiligte eindeutig wiederlegt werden. Es wurde auch schnell klar, warum der 20-Jährige von seiner Person ablenken wollte, denn dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den 20-Jährigen, sowie gegen den 19-Jährigen Beifahrer, welcher falsche Angaben über den Fahrer machte, wird polizeilich ermittelt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 4.800 Euro.

Beim Abbiegen Fahrradfahrerin übersehen

Böhl-Iggelheim (ots) – Beim Abbiegen von der Sandgasse in die Langgasse übersah eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim eine von rechts kommende 53-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Dürkheim. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, in dessen Folge die Fahrradfahrerin über die Motorhaube flog und danach auf die Straße stürzte.

Sie zog sich hierdurch eine Verletzung am Knie zu und musste in ein Speyerer Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Schaden von ca. 1.500 Euro.