Polizei fängt Schafe ein (Foto)

Burrweiler (ots) – Weil der Hund einer 60-jährigen Frau beim Spaziergang Nähe der Amicitia-Hütte eine Schafsherde aufscheuchte, mussten mehrere Tiere durch die Polizei eingefangen werden. Die Schafshalterin konnte erreicht werden, die ihre Tiere wieder sicher in das Gehege zurückführte.

Vorfahrtsmissachtung

Maikammer (ots) – Eine 42-jährige Autofahrerin missachtete vorgestern 14.06.2023, 16.30 Uhr in der Marktstraße die Vorfahrt eines 15-jährigen Kleinkraftradfahrers, der von der Weinstraße Nord in Richtung Süd unterwegs war.

Hierbei kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 15-Jährige Schürfwunden an Beinen, Hüfte und Armen erlitt. Er musste in ärztliche Behandlung. Sowohl am Fahrzeug als auch am Zweirad entstand ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro.

Bei Einbruch Motorrad entwendet

Annweiler (ots) – Am Donnerstag 15.06.2023 wurde zwischen 06:40-17:30 Uhr in einen ehemaligen Verkaufsraum eines Ladengeschäftes in der Hauptstraße in Annweiler eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten ein dort abgestelltes Motorrad, BMW K1200S, in den Farben Schwarz und Gelb. Hierbei wurde zudem der linke Seitenspiegel beschädigt. Möglicherweise wurde für den Abtransport des Motorrades noch ein weiteres Fahrzeug genutzt.

Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum aktuellen Standort des Motorrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346 96462519 zu melden.

Gemarkung Göcklingen – Heuballenbrand

Gemarkung Göcklingen (ots) – In der Nacht zum 16.06.23, gegen 0:00 Uhr, kam es auf Göcklinger Gemarkung, nördlich des Keschtebusch, zu einem Heuballenbrand. Das Feuer ist aus bislang nicht bekannter Ursache ausgebrochen und hat 500qm Heuballen vernichtet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.