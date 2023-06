Schwimmer durchqueren den Rhein und lösen Rettungseinsatz aus

Worms (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr begaben sich 2 männliche Personen im Alter von 29 und 40 Jahren in Höhe der Wormser Strandbar in den Rhein. Daraufhin wurde ein polizeilicher Einsatz ausgelöst, da die beiden Personen drohten abzutreiben.

Im Rahmen eines anschließenden Einsatzes unter Beteiligung der Feuerwehr, des DLRG, des Rettungshubschraubers und der Polizei kann letztlich ein Rettungsboot der Feuerwehr eine männliche Person am Ufer auf hessischer Seite aufnehmen.

Die zweite männliche Person konnte sich zuvor eigenständig aus dem Rhein begeben. Beide Personen blieben unverletzt. Die beiden Männer teilten mit, dass sie lediglich den Rhein durchschwimmen wollten. Der Einsatz wurde daraufhin gegen 17:00 Uhr beendet.

Polizeigewahrsam nach Sachbeschädigung

Worms (ots) – Für einen 41-jährigen Mann aus Rüsselsheim am Main endete der Donnerstagabend in der polizeilichen Gewahrsamszelle. Gegen 23:00 Uhr wurde ein Anwohner auf ihn aufmerksam, als dieser in der Seidenbenderstraße wiederholt gegen ein geparktes Auto schlug. Durch Einsatzkräfte der Wormser Polizei konnte der augenscheinlich stark betrunkene 41-Jährige gestellt werden.

Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten musste er aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille.

Der 41-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Worms (ots) – Am gestrigen Mittwoch gegen 12:20 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-jährigen Wormserin und gab sich ihr gegenüber als Handwerker aus. Angeblich müsse er in die Wohnung um ihre Sanitäranlagen zu testen. Gemeinsam begaben sich der Mann und die Seniorin daraufhin ins Badezimmer, wo die Dame aufgefordert wurde, das Wasser laufen zu lassen. Nach etwa 20 Minuten verabschiedete sich der Unbekannte wieder.

Die Seniorin bemerkte erst am frühen Abend, dass Bargeld im Wert von knapp 2.000 Euro entwendet wurde. Näheres zum Vorgehen des Täters ist derzeit nicht bekannt.

Er wurde beschrieben als ca. 45-50 Jahre alt, ca. 185cm groß und korpulent.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Sattelzug wegen defekter Reifen stillgelegt

A 61/Wonnegau (ots) – Gleich mehrere völlig abgefahrene und defekte Reifen wies ein Sattelzug auf, den Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.6.2023 gegen 20 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost bei Worms kontrollierten. Vier Reifen des Sattelanhängers waren nahezu ohne Profil und teils derart beschädigt, dass bereits Teile der Lauffläche fehlten.

Durch die Beamten wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer musste sich zunächst

in Zusammenarbeit mit dem Spediteur um neue Reifen kümmern. Sowohl Fahrer als auch Halter müssen mit entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und einem Bußgeld rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Framersheim (ots) – Vier leicht Verletzte und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Abend des 15.06.2023 gegen 20:20 Uhr auf der K30 bei Framersheim ereignete. Ein 18-jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Framersheim unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach links in die dortige Böschung. Von dort wurde der Pkw zurück auf die Straße geschleudert.

Neben dem Fahrer befanden sich noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Alle Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu, wobei zwei Personen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten anhand der Spurenlage und Einlassungen des Fahrers feststellen, dass überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache gewesen sein dürfte. Das Unfallfahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mauchenheim (ots) – Am heutigen 16.06.2023 befährt ein 27-jähriger Mann gegen 07:30 Uhr mit seinem Motorrad die K11 aus Richtung Mauchenheim kommend in Richtung Alzey. Aus bislang unbekannten Gründen verliert er nach einer leichten Linkskurve und ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt.

Anschließend rutscht er noch ca. 30 Meter über die Fahrbahn. Durch den Unfall zieht er sich vermutlich eine Unterarmfraktur und diverse Hautabschürfungen zu. Durch den Rettungsdienst, welcher u.a. mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz ist, wird er nach Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die K11 musste während des Einsatzes zeitweise gesperrt werden.