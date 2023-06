TÜV-Prüfer bei Probefahrt verletzt

Kirn (ots) – Am Donnerstag 15.06.2023 kam es gegen 11:30 Uhr in der Obersteiner Str. zu einem Alleinunfall mit einem Dreirad-Motorrad. Ein 39-jähriger TÜV-Prüfer unternahm auf dem Gelände der Prüfstelle im Rahmen der Hauptuntersuchung eine Probefahrt und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug.

Dadurch kollidierte er mit einem Zaun und beschädigte in Folge dessen 2 geparkte Fahrzeuge. Der Prüfer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Nach bisherigen Schätzungen wird von einem Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich ausgegangen. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern an.

Serie von Diebstählen – Hinweise erbeten

Kirn (ots) – In den letzten Wochen, insbesondere am vergangenen verlängerten Fronleichnamswochenende, kam es vermehrt zu Fahrraddiebstählen und Diebstählen aus unverschlossenen PKW im Bereich Bad Sobernheim und Kirn sowie den umliegenden Ortslagen Hennweiler, Bergen, Oberhausen, Kellenbach und Kirnsulzbach.

Aus den Fahrzeugen wurden insbesondere Bargeld, Geldbörsen mit Dokumenten und Kreditkarten entwendet. Die Polizei weist daher darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zu belassen und das Fahrzeug beim Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen. Es wird außerdem empfohlen, Fahrräder beim Abstellen mit einem Fahrradschloss zu sichern oder das Fahrrad so abzustellen, dass es nicht unmittelbar von der Straße aus einsehbar ist.

Die Polizei bittet Zeugen, welche tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder selbst Opfer eines Diebstahls wurden, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden Tel: 06752/1560 oder per mail unter pikirn@polizei.rlp.de

Wohnhausbrand – hoher Sachschaden

Bad Sobernheim (ots) – Am Donnerstag 15.06.2023 mussten die Feuerwehren Bad Sobernheim und Monzingen gegen 10:15 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in die Soonwaldstraße ausrücken. Zuvor hatten mehrere Anwohner eine Rauchentwicklung im Gebäude über die Notrufzentrale gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, welcher sich auf das Erdgeschoss erstreckte, schnell unter Kontrolle bekommen und somit einen Vollbrand des Hauses verhindern. Die Hausbewohner waren zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Die Erforschung der Brandursache wurde durch die Kriminalpolizei Kirn übernommen. Das Ermittlungsergebnis steht noch aus. Nach erster Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 150.000 Euro.

Verkehrsunfall aufgrund medizinischer Ursache

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 15.06.2023 gegen 17.00 Uhr, ereignete sich in der Salinenstraße/Höhe Hausnummer 50, ein Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Salinenstraße aus Richtung Schlossstraße in Richtung Bad Münster. Aufgrund von Zeugenaussagen muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verlor und in den Gegenverkehr steuerte.

Dort kollidierte das Fahrzeug mit dem Fahrzeug eines 38-Jährigen. Der 70-jährige Fahrer verstirbt trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen später im Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro.

Die Salinenstraße musste während der Aufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.