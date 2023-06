Hund reißt Rehe

Mehlbach (ots) – Im Jagdrevier Mehlbach wurden seit Anfang Juni mehrere Rehe tot aufgefunden, die einen Kehlbiss aufwiesen. Eine DNA-Probe, die durch den Wolfsbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben wurde, bestätigte jetzt, dass es sich bei dem Tier, dass den Biss verursacht hat, um einen Hund handelt.

Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen:

Wer hat zwischen dem 1. Juni und 14. Juni zwischen Katzweiler und der Gemarkung „In der Engelsdell“ einen freilaufenden Hund gesehen? Wer kann Angaben zu dem Hund und seinem Eigentümer machen? Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |elz

Kaiserslautern

Passanten angepöbelt

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige hat sich ein 40-Jähriger am Donnerstag in der Innenstadt eingehandelt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 14:30 Uhr, dass sich auf dem Vorplatz des Pfalztheaters ein Mann aufhalte, der in aggressiver Weise Passanten anpöbele. Als die Polizeibeamten den Mann ansprachen, legte er auch gegenüber den Polizisten ein ziemlich sprunghaftes Verhalten an den Tag.

Auf den erteilten Platzverweis reagierte der 40-Jährige äußerst aggressiv und baute sich bedrohlich vor den Beamten auf. Die mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, ignorierte er. So dass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Er wurde mit auf die Dienststelle genommen.

Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von Straftaten an. Die

Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen ihn. |elz

Randalierer landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Ein 32-jähriger Randalierer hat sich in der Nacht zu Freitag in der Martin-Luther-Straße mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Weil er mehrere Mülltonnen auf die Straße geschmissen hatte, sollte der Mann kontrolliert werden. Bereits bei der Ansprache zeigte sich der alkoholisierte 32-Jährige verbal aggressiv und ablehnend gegenüber der Kontrolle.

Er kam mehrmals bedrohlich auf die Beamten zu und leistete den Anweisungen keine Folge.

Zusätzlich wählte er selbst noch den Notruf und weigerte sich das Telefonat zu beenden. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde er zu Boden gebracht und fixiert.

Dabei beleidigte er die Polizisten und wehrte sich so stark, dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Die Beamten nahmen ihnin Gewahrsam. Er durfte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Widerstands, Missbrauch von

Notrufen und Beleidigung zu. |elz

Randalierer erhalten Platzverweise

Kaiserslautern (ots) – Ein Hotelbesitzer hat am Donnerstagmittag die Polizei gerufen, weil sich mehrere Hotelgäste daneben benommen haben. Schon in der Nacht zu Donnerstag kam es durch die 40-köpfige Gruppe zu mehrfachen Ruhestörungen und Sachbeschädigungen. Der Hotelbesitzer kündigte daraufhin das Mietverhältnis mit der Gruppe.

Während Polizeibeamte die Sachbeschädigungen aufnehmen wollten, bestiegen einzelne Gruppenmitglieder den abgestellten Streifenwagen und verhielten sich respektlos gegenüber den Beamten und dem Hotelbesitzer. Mehrere Einsatzkräfte rückten zur Verstärkung aus. Der Gruppe wurde die Kündigung ihrer Unterkunft eröffnet, was zu weiteren Unmutsbekundungen und Beleidigungen führte.

Die Betroffenen erhielten zusätzlich einen Platzverweis und mussten durch einfache körperliche Gewalt aus dem Hotel gedrängt werden. Hierbei kam es zu Schlägen in Richtung der Polizisten. Verletzt wurde niemand. Während des gesamten Einsatzes filmten Mitglieder der Gruppe die Maßnahmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte. |elz

E-Scooter kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer sind sich am Donnerstagabend in der Schulstraße in die Quere gekommen. Der Rollerfahrer trug Verletzungen davon. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 26-jährige E-Scooter-Fahrer aus Richtung Eisenbahnstraße unterwegs.

An der Kreuzung zu Lutrinastraße übersah er die bevorrechtigte 66-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes-Benz. Trotz einer Gefahrenbremsung durch die 66-Jährige, kam es zum Zusammenstoß. Der 26-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen im Knie und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Pkw als auch der E-Scooter wurden nicht beschädigt. |elz