Seniorin Handtasche an Straßenbahnhaltestelle entrissen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag entriss um kurz nach 8 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter einer 81-Jährigen die Handtasche. Die Seniorin hatte an der Straßenbahnhaltestelle Seckenheimer Straße gestanden, als plötzlich ein Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr, dabei ihre Handtasche packte und mitnahm. Neben persönlichen Gegenständen und Identitätspapieren wurde auch Bargeld entwendet.

Der Täter wird als ungefähr 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und mit hellem

Teint beschrieben. Er trug einen langen Kinnbart und einen dunkelblonden Zopf.

Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover mit Muster.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174331-0, zu

melden.

Nach Unfall mit mehreren Beteiligten

Mannheim/A6 (ots) – Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 07.45 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, zwischen dem Viernheimer Kreuz und dem Kreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Dabei fuhr zunächst ein Fahrzeug einem anderen auf, welches durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf ein weiteres, vor ihm befindliches, geschoben wurde. Der Fahrer des mittleren Fahrzeugs verletzte sich dabei leicht.

Zwei der Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zur Sperrung der rechten Fahrspur, die um 09:18 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden konnte.