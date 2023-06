Unerlaubte Einreise trotz Sperre

Karlsruhe (ots) – Ein 34-jähriger rumänischer Staatsangehöriger wurde am Donnerstag 15.06.2023 trotz einer bestehenden Wiedereinreisesperre durch die Bundespolizei festgestellt. Gegen 12:00 Uhr wurde der Mann im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle der Landespolizei Baden Württemberg sowie der Bundespolizei in Karlsruhe kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurden mehrere Ausschreibungen festgestellt.

Unter anderem besteht gegen die Person eine Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland. Dem 34-Jährigen wurde eine befristete Grenzübertrittsbescheinigung ausgestellt

und er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle mit dem Ziel der Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland verlassen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Karlsruhe (ots) – Am Freitag 16.06.2023, gegen 17.30 Uhr ereignet sich in Karlsruhe, in der „Straße des Roten Kreuzes“ ein Verkehrsunfall zwischen einen Linienbus und ein einem PKW Audi. In einer scharfen Kurve kam es zu einem seitlichen Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Schaden von ca. 4.000 EUR entstand. Verletzt wurde bein dem Unfall niemand.

Da der genaue Unfallhergang mit den vor Ort anwesenden Beteiligten nicht geklärt werden

konnte, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen des Unfalls, vor allem Fahrgäste des Linienbusses mit der Verkehrsgruppe der Verkehrspolizei Karlsruhe unter Tel: 0721 944840 in Verbindung setzen.

Pkw stößt mit Straßenbahn zusammen

Karlsruhe (ots) – An einem Bahnübergang in Karlsruhe kollidierte am Freitagmorgen ein Pkw mit einer S-Bahn. Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 45-jähriger

Seat-Fahrer gegen 08:00 Uhr auf dem Hirtenweg in östliche Richtung. Als er an der Kreuzung zur Haid-und-Neu-Straße nach rechts auf diese abbiegen wollte, übersah er am Bahnübergang offenbar das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer in Richtung Stutensee fahrenden Straßenbahn zusammen.

Bei der Kollision zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu, weshalb er von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Sachschaden an der S-Bahn dürfte ersten Schätzungen zufolge im 5-stelligen Bereich liegen. An dem Seat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde der Bahnverkehr bis ca. 08:45 Uhr eingestellt.

Unfall auf der Südtangente – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall auf der Südtangente in Karlsruhe am Donnerstagnachmittag ist ein 77-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Pfalz für circa eine Stunde gesperrt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 77-Jährige mit seinem Motorrad gegen 15:20 Uhr in Fahrtrichtung Pfalz im Baustellenbereich kurz vor dem Edeltrudtunnel, als er offenbar aus Unachtsamkeit nach links in Richtung der Mittelleitplanke geriet und diese touchierte.

In der Folge kam der Kradfahrer zu Fall und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfallhergang nach aktuellem Kenntnisstand nicht beteiligt. Der

77-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Aufgrund der Vollsperrung der Richtungsfahrbahn kam es im Feierabendverkehr zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

87-Jähriger in Knielingen beraubt – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Raub zum Nachteil eines 87-jährigen Mannes am Mittwoch 14.06.2023 in Karlsruhe-Knielingen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge kehrte der Senior gegen 15:15 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau von einem Einkauf zurück.

Als er seinen Pkw in einem Garagenhof in der Itzsteinstraße abstellte, kam eine junge Frau auf ihn zu und bot zunächst ihre Hilfe beim Tragen der Einkäufe an. Dann riss die Unbekannte dem 87-Jährigen jedoch unvermittelt gewaltsam die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete mit

dem Diebesgut zu einem in der Nähe geparkten Pkw, in dem ein weiterer Mann saß.

Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung Annweiler Straße davon.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten das Fahrzeug und

die Personen nicht mehr festgestellt werden.

Bei der Täterin handelt es sich laut Angaben des Tatopfers um eine ca. 30-jährige Frau. Sie sei etwa 168-170 cm groß gewesen, habe dunkle Haare und dunkle Augen gehabt und sei mit einer dunklen Hose und einem beigefarbenen Oberteil bekleidet gewesen.

Der Fahrer des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs habe dunkle Haare gehabt. Zeugen oder Hinweisgeber, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Personen oder deren Fahrzeug machen können, setzen sich unter der Tel: 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung.

Kreis Karlsruhe

Festnahme nach mehreren Verkehrsverstößen – Zeugen gesucht

Bretten (ots) – Ein 28-jähriger Mann versuchte sich am Donnerstagnachmittag einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht beging er mehrere Verkehrsverstöße. Polizisten gelang es schließlich den Mann vorläufig festzunehmen.

Einer Polizeistreife des Polizeireviers Bretten fiel gegen 16:40 Uhr ein verdächtiger Opel Insignia in der Nähe des Kraichgau-Center auf. Als die Beamten das Auto in der Herrmann-Beuttenmüller Straße kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer stark und fuhr trotz Anhaltesignale davon. Hierbei überholte er zunächst zwei Fahrzeuge und bog am Kreisverkehr in Fahrtrichtung Rechbergklinik ab.

Die Flucht erstreckte sich weiter über die Vircho- und die Robert-Koch-Straße, an deren Ende der Opel über eine unbefestigte Grasfläche Richtung Rinklingen fuhr. Offenbar aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit endete die Fahrt in einem Metallzaun eines Rinklinger Sportplatzes.

Der Mann flüchtete zu Fuß weiter und konnte nach kurzer Fahndung und Hinweisen von Passanten in der Nähe des Saalbachstadions vorläufig festgenommen werden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und das Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs am Opel angebracht war. Bei dem Festgenommenen und in seinem Auto wurden geringe Mengen Marihuana und weitere Utensilien aufgefunden, die auf den vorherigen Konsum von Rauschgift hindeuten.

Ihm drohen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung im Zusammenhang mit Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Das Polizeirevier Bretten bittet Zeugen sowie mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich unter Telefon: 07252/50460 zu melden.

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 44-jährige Rollerfahrerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch 14.06.2023 bei Blankenloch leichte Verletzungen. Ersten Feststellungen zufolge, fuhr eine 40-jährige VW-Fahrerin gegen 16:30 Uhr auf des Landesstraße 559 von Weingarten in Richtung Blankenloch. Kurz vor Blankenloch hielt die Frau am rechten Fahrbahnrand an, um anschließend zu wenden.

Als sie wieder anfuhr, übersah sie offenbar eine in gleiche Richtung fahrende Rollerfahrerin und kollidierte mit dieser. Infolge des Aufpralls stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.