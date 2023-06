Verletzte Polizeibeamte nach Festnahme eines Spiegeltreters

Speyer (ots) – Am Donnerstag 15.06.2023 gegen 20:30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Mann in der Ludwigstraße soeben einen Sprungkick gegen den Außenspiegel eines geparkten Transporters ausgeführt hätte. Die Polizeistreife konnte vor Ort keinen Schaden an dem Außenspiegel feststellen. Die Beamten stellten den Verdächtigen allerdings in einer Kneipe in der Ludwigstraße fest und baten diesen heraus, um ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen.

Zunächst verhielt sich der 42-jährige Verdächtige ruhig und willigte in die Durchsuchung seines Rucksacks ein. Als die Beamten ihm die Durchsuchung seiner Person ankündigten, rannte er weg. Die Beamten holten ihn ein und er schlug nach ihnen. Die Beamten unterbanden seinen Angriff, indem sie ihn festhielten und zu Boden brachten.

Hier versuchte der 42-Jährige, den Beamten ihre Pfeffersprays vom Gürtel zu reißen, was die Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt unterbinden mussten. Der Verdächtige leistete gegen seine Fesselung erhebliche Gegenwehr, indem er sich sperrte und um sich schlug. Als den Beamten die Fesselung gelungen war und sie den 42-Jährigen in den Gefangenentransporter verbrachten, trat dieser um sich und versuchte sich loszureißen, weswegen die Beamten ihn in den Transporter tragen mussten.

Im Verlauf der dynamischen Widerstandshandlungen trugen die Beamten Schürfwunden davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Aufgrund einer mutmaßlichen Beeinflussung mit berauschenden Mitteln veranlassten die Beamten bei ihm eine Blutentnahme. Zudem lagen bei ihm Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation vor, weswegen die Beamten ihn in eine psychiatrische Fachklinik verbrachten.

Kollision auf B39 mit Nachspiel, Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am 15.06.2023 gegen 18 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Transporter die B39 von Dudenhofen nach Speyer. Hinter ihm fuhr ein PKW mit Anhänger. Der PKW-Fahrer störte sich mutmaßlich an der gefahrenen Geschwindigkeit des Transporters, weswegen er dicht auffuhr und hupte. Als der 33-Jährige den rechten Fahrstreifen nutzte, um nach links auf die B9 in Richtung Germersheim aufzufahren, fuhr der Fahrer des PKW mit Anhänger auf dem Fahrstreifen links neben ihm, lenkte aus unbekannten Gründen nach rechts und rammte den Transporter seitlich.

In der Folge kamen beide Fahrzeuge an der Ampelkreuzung der B39 zwischen Dudenhofen und Speyer zum Stehen. Der 33-Jährige ging auf den PKW seines Kontrahenten zu. Dieser fuhr allerdings los, weswegen der 33-Jährige sich an dessen Außenspiegel festhielt und diesen aus der Halterung riss. Der PKW fuhr auf die B9 in Richtung Ludwigshafen, der 33-Jährige folgte ihm.

Letztlich kam es hier auf einem Standstreifen wieder zu einer Begegnung der beiden Kontrahenten, bei welcher der 33-Jährige Bilder fertigte. Der PKW-Fahrer fuhr hier mutmaßlich abermals davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

Die Polizei erfuhr erst eine halbe Stunde nach dem Geschehen von dem Vorfall und hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Die Polizei sucht Augenzeugen des Vorfalls, um das Geschehen objektiv rekonstruieren zu können. Bitte melden Sie sich per Telefon an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Taschendiebstahl im Domgarten

Speyer (ots) – Am Donnerstag zwischen ab 10:45 Uhr ging ein 67-jähriger Tourist im Domgarten spazieren und besichtigte auch den Dom. Gegen 11:45 Uhr bemerkte er das Fehlen seiner schwarzen Ledergeldbörse, die sich zuvor noch in seiner auf den Rücken gedrehten Bauchtasche befunden hatte. Unbekannte Täter hatten eine Gelegenheit gefunden, die Geldbörse aus dieser zu entwenden. In der Geldbörse befanden sich etwa 150 Euro Bargeld, der Führerschein, die Krankenkassenkarte sowie mehrere Bankkarten.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen zum Thema „Taschendiebstahl“ finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Ein Badeboot für 20 Cent

Speyer (ots) – Ein 19-Jähriger überklebte am 13.06.2023 gegen 18:15 Uhr in einem Baumarkt in der Iggelheimer das Etikett eines Badeboots mit einem anderen Etikett und scannte es an der Selbstbedienungskasse. Offenbar ging er davon aus, dass der Belegschaft des Marktes nicht auffallen würde, dass das Boot im Wert von 94,95 Euro nunmehr nur noch 20 Cent kosten sollte.

Entgegen seiner Erwartungen bemerkte eine aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes den Betrugsversuch und stellte den 19-Jährigen, der seinen Heimweg deshalb ohne Badeboot antreten musste.

Einbruch in Werkstatt im Industriehof

Speyer (ots) – Zwischen dem 13.06.2023, 21:30 Uhr, und dem 15.06.2023, 16 Uhr, drangen unbekannte Täter über einen Zaun auf ein Werkstattgelände im Industriehof ein, drangen in die Werkstatt ein und entwendeten drei Schlösser aus einem mit Zahlenschloss gesicherten Behältnis. Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zu weiterem Diebesgut dauern an. Ebenso wird ein Zusammenhang zum Einbruch in eine andere Werkstatt in der Franz-Kirrmeier-Straße geprüft (siehe Pressemeldung der Polizei Speyer vom 15.06.2023).

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.