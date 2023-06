Ungenügende Ladungssicherung und abgefahrene Reifen (Foto)

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag 15.6.2023 führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen zwischen 12-14 Uhr mobile Verkehrskontrollen im Darmstädter Stadtgebiet durch. Schwerpunkt war hierbei die allumfassende Kontrolle von Verkehrsteilnehmern. Neben anderen Ordnungswidrigkeiten fielen hierbei 2 Verkehrsteilnehmer besonders unrühmlich auf.

Der Fahrer eines schwarzen Kombis wurde im Bereich des hessischen Landesmuseums angetroffen. Er hatte den Innenraum seines Gefährts bis unter das Dach mit Sperrholz geladen.

Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt.

Der Fahrer muss nun mit einem Ordnungsgeld von mindestens 35 Euro rechnen.

In der die Landskronstraße konnten die wachsamen Ordnungshüter ein Gespann, bestehend aus einem Lkw bis 3,5 Tonnen und Anhänger feststellen, welches mit Grünabfällen und diversen Werkzeug beladen war. Die Ladung lag lose und ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche.

Eine Leiter ragte nach hinten über das Fahrzeugende hinaus und drohte zu verrutschen.

Das Gespann wurde daher einer Kontrolle in der Rüdesheimer Straße unterzogen. Hierbei konnte noch festgestellt werden, dass an dem Anhänger die Reifen derart abgefahren waren, dass schon die Karkasse zum Vorschein kam.

Die Polizisten untersagten daher die Weiterfahrt. Auf den Fahrer kommt nun ein Ordnungsgeld von mindestens 60 Euro und ein Punkt für die nicht vorhandene Ladungssicherung sowie weitere 90 Euro und ein Punkt für die mangelhaften Reifen zu.

Mann zeigt sich komplett entkleidet

Darmstadt (ots) – Nachdem ein noch unbekannter Mann sich am Donnerstag 15.6.2023 auf einem Schulgelände in der Julius-Reiber-Straße gegenüber einer 15-Jährigen komplett entkleidet gezeigt haben soll, hat die Polizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen soll sich der Mann gegen 14 Uhr im Bereich der Toiletten auf dem Außengelände des Schulhofs aufgehalten und von weiteren Schülern beobachtet worden sein. Danach flüchtete er in Richtung Kasinostraße.

Der Mann wurde auf ein Alter zwischen 40-50 Jahren und eine Körpergröße von ca. 160-170 cm geschätzt. Bevor er sich auszog, soll er eine „ausgewaschene“ Bluejeans und eine dunkelblaue Jacke mit zwei dunkelroten Streifen, weiße Sneakers sowie ein dunkles T-Shirt getragen haben. Als auffällig wurde sein „krummer Gang/Buckel“ wahrgenommen. Zudem trug er einen schwarzen Dreitagebart. Seine Haare wurden als „leicht lockig und zur Seite gekämmt“ beschrieben.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Fahrradcodierung – Wer möchte sein Fahrrad besser vor Dieben schützen?

Darmstadt (ots) – Mit Beginn des Heinerfestes, bietet die Polizei in Darmstadt allen interessierten Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen am Donnerstag (29.6.) eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion findet zwischen 10 und 16 Uhr in der Bismarckstraße bei dem 1. Polizeirevier statt.

Damit Wartezeiten vermieden werden, ist eine Voranmeldung erforderlich. Eine Terminvereinbarung ist werktags von Montag bis Freitag zwischen 08-14.30 Uhr unter Tel: 06151/969-41102 oder -41103 möglich. Anmeldeschluss ist spätestens Dienstag 27.06.2023.

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle

Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument und für alle, die mit

einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind

grundsätzlich nicht geeignet.

Unbekanntes Duo schlägt 30-Jährigen nieder – Polizei sucht Augenzeugen und Hinweisgeber

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, soll sich bereits am Mittwoch 31.5.2023 im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Karlstraße ein Raub ereignet haben, bei dem ein 30-Jähriger attackiert und zu Boden geschlagen wurde. Für den Fortgang der Ermittlungen, die das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen hat, suchen die Ermittler mögliche Augenzeugen des Geschehens, Hinweisgeber zu den Tätern und eine noch unbekannte Passantin, die den

Geschlagenen angesprochen haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die zwei noch unbekannten Kriminellen den Weiterstädter gegen 23.40 Uhr angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Der Frage folgten plötzlich Schläge, durch die der Attackierte zu Boden ging und ohnmächtig wurde. Als er zu sich kam und von einer Passantin angesprochen wurde, bemerkte er eine Verletzung in seinem Gesicht und begab sich im Nachgang in ärztliche Behandlung. Anschließend erstatte er Anzeige bei der Polizei.

Zur Beschreibung des kriminellen Duos sind derzeit nur wenige Details bekannt. Einer der beiden wurde als etwa 1,90 Meter groß und von „sportlicher“ Statur beschrieben. Sein Begleiter wurde auf eine Körpergröße von etwa 1,78 Meter geschätzt. Beide sollen kurze schwarze Haare gehabt und „einen modernen Haarschnitt mit kurzgeschnittenen Seiten“ getragen haben.

Die Beamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung eingeleitet und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind in der Zeit zwischen 23.15 und 4 Uhr verdächtige Personen am oder im Bereich des Tatortes aufgefallen? Eine Passantin soll auf den Verletzten aufmerksam geworden sein und ihn angesprochen haben.

Wer kann Hinweise zu der Passantin geben, die möglicherweise eine wichtige Augenzeugin ist?

Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt das Kommissariat alles Sachdienliche entgegen.

Zu lautes Motorrad ruft Polizei auf den Plan

Eberstadt/Autobahn 5 (ots) – Am späten Mittwochabend (14.6) konnte eine Streife

der Polizeiautobahnstation Südhessen gegen 22:15 Uhr auf der Autobahn 5,

zwischen Eberstadt und Seeheim, ein Kraftrad wahrnehmen, das aufgrund seiner

außerordentlichen Lautstärke auffiel. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten

die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis keine

ausreichende Fahrerlaubnis hatte, um das Kraftrad fahren dürfen.

Zur Verhinderung der weiteren Nutzung und Ermittlung der Ursache der Lautstärke

stellten die Polizisten das Motorrad sicher und übergaben es der

Verkehrsinspektion Darmstadt. Durch die Begutachtung wurde festgestellt, dass

der Katalysator unzulässig entfernt und ein Motorsport-Schalldämpfer montiert

wurde.

Die nachfolgende Messung der Lautstärke ergab bei Messdrehzahl einen Wert von

112 Dezibel, was bei erlaubten 78 einer Überschreitung von 29 Dezibel und damit

der 8-fachen wahrgenommenen Lautstärke entspricht. Bei höheren Drehzahlen

erreichte das Kraftrad Lautstärken von bis zu 123 Dezibel, was in etwa der

Lautstärke eines startenden Düsenflugzeuges entspricht und (ohne Schutz) bereits

zu Gehörschäden führen kann.

Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie

eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen erloschener Betriebserlaubnis infolge der

utopischen Lautstärke. Das Kraftrad wird außer Betrieb gesetzt.

Kreis Bergstraße

Vandalen auf Grillhüttenplatz – Wer kann Hinweise geben?

Ober-Abtsteinach (ots) – Nach einer Sachbeschädigung auf einem Grillhüttenplatz in der verlängerten Brunnenstraße des Ortsteils Ober-Abtsteinach, hat das Kommissariat 41 in Wald-Michelbach die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Stand wird der Tatzeitraum zwischen Sonntag 11.06.2023 um 11 Uhr und Montag 12.06.2023 eingegrenzt, in dem die Vandalen ein Holzgeländer beschädigten. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Alle Hinweise zu diesem Fall werden an die Beamten unter Tel: 06207/94050 erbeten.

56-Jähriger am Kieswerk angegriffen und beklaut – Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Rohrheim (ots) – Nachdem ein noch unbekannter Mann am Donnerstag 15.6.2023 einen 56-Jährigen am Kieswerk in der Speyerstraße zuerst schlug und anschließend beklaute, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 16.40 Uhr hat der Tatverdächtige dem Mann ins Gesicht geschlagen und entwendete anschließend dessen Rucksack samt Portemonnaie. Danach flüchtete der Dieb mit seiner Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Der Angreifer soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sowie sportlich gewesen sein. Er hatte kurze Haare, einen 3-Tage-Bart und trug zur Tatzeit ein helles Shirt sowie eine Badehose.

Hinweise zu dem Täter werden vom zuständigen Kommissariat 10 in Heppenheim unter Te: 06252/7060 entgegengenommen.

Südhessen

Darmstädter Kinderkliniken unterstützen Präventionskampagne

Darmstadt (ots) – „Medizinische Fachkräfte, wie Ärzte und Pflegepersonal, bemerken bei ihrer Arbeit oft schon in einem sehr frühen Stadium Hinweise, die auf sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen hindeuten können. Ich freue mich daher sehr darüber, dass uns die Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret bei unserer Banneraktion unterstützen“, so der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Rudi Heimann, anlässlich der Übergabe eines großen Kampagnen – Banners am Mittwoch (14.06.) vor dem Klinikgebäude.

Oberarzt Dr. med. Markus Freff sowie Klinik-Geschäftsführer Andreas Hofmann nahmen das Banner zur Präventionskampagne entgegen, welches dort nun zum Aushang kommen wird. „Wir sind stolz darauf, die wichtige Kampagne des Polizeipräsidiums Südhessen unterstützen zu dürfen. Für unsere Pflegekräfte und uns als Ärztinnen und Ärzte steht das Kindeswohl stets an erster Stelle und wir tun beim geringsten Verdacht alles, um ein Kind zu schützen“, so Dr. Markus Freff.

Untersuchungen zeigen, dass jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge bis zum 18. Lebensjahr Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt machen, auch weil dieses Kriminalitätsphänomen vor keiner gesellschaftlichen Schicht haltmacht. Die Dunkelziffer in diesem Deliktsfeld wird außerdem als sehr hoch eingeschätzt. Auch wenn bei manchen Opfern in Einzelfällen Hinweise wie Verletzungsbilder vorhanden sein können, fehlen diese bei anderen gänzlich. Auch das Verhalten der Opfer sexueller Gewalt entspricht keinem vorhersehbaren Muster.

Der Kampf gegen Kindesmissbrauch hat in der Region Südhessen höchste Priorität. Aus diesem Grund starteten der Verein Bürger und Polizei Bergstraße e. V., Rotary Clubs der Region sowie das Polizeipräsidium Südhessen, unterstützt von zahlreichen Hilfsorganisationen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften, bereits im Frühjahr 2022 die Kampagne, die nicht nur eine hervorragende Ergänzung zu den bereits bestehenden Aktivitäten zu dieser Thematik in Hessen darstellt, sondern mittlerweile in ganz Hessen verbreitet wird.

Die bisherige Bilanz der Bemühungen kann sich sehen lassen: Ob Social-Media Kampagne, die wirksame Platzierung eines begleitenden Kinospots im Vorprogramm in südhessischen Kinos oder die über 15.000 erreichten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Lehrkräfte bei Präventionsveranstaltungen.

Weitere Aktionen wie das Verteilen von Infopaketen an über 1300 Hausarztpraxen, ein in Schulen vorgeführter Dokumentarfilm mit anschließender Expertendiskussion oder Infoabende mit der hessischen Sportjugend tragen dazu bei, die Informationen und die damit verbundenen Hilfsangebote noch bekannter zu machen.

Wer die Kampagne unterstützen möchte oder weitere Informationen benötigt, findet weitere Hinweise über folgenden Link:

https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Kampagne-Brich-Dein-Schweigen/

