Pohlheim: Katze nach Auseinandersetzung mit Hund verstorben – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Nachdem eine Katze nach einem Aufeinandertreffen mit 3 Hunden verstarb, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Ehepaar war am Samstag 03.06.2023 gegen 09 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg hinter dem Wohngrundstück „Zur Aue“ mit ihren Tieren unterwegs, als es zur Auseinandersetzung mit der Katze kam.

Die Katze erlitt so schwere Verletzungen, dass sie wenig später verstarb.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Gießen (ots) – Für einen aus Langgöns kommenden Mann verlief der Besuch (14.6./11:15 Uhr) bei der Bundespolizei in Gießen anders als erwartet. Der 33-Jährige suchte das Bundespolizeirevier in Gießen auf, um eine Diebstahlsanzeige zu seinem Nachteil aufzugeben. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Mann per Haftbefehl gesucht wird.

Wegen ,Diebstahls geringwertiger Sachen‘ wurde der Mann vom Amtsgericht Braunschweig im Jahr 2021 zu einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt, die er durch Zahlung von 306 EUR abwenden konnte. Da er die Summe vor Ort im Bundespolizeirevier Gießen aufbringen konnte, konnte der 33-Jährige anschließend die Dienststelle wieder auf freiem Fuß verlassen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Fahrkartenautomat beschädigt – Zeugen gesucht

Lollar (ots) – Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Lollar (Vorplatz) einen Fahrausweisautomaten mittels Feuer beschädigt. Hierbei wurde die Auflage für die EC-Kartenzahlung sowie für das eTicket Lesegerät beschädigt und können deshalb nicht mehr genutzt werden.

Festgestellt wurde der Schaden gestern Morgen (15.6 / 8:50 Uhr) durch eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Linden: Sessel gestohlen

In der Siemensstraße in Großen-Linden brachen Unbekannte auf das Außengelände eines Baumarktes ein. Zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch (14. Juni) und 07.00 Uhr am Donnerstag (15. Juni) brachen die Einbrecher den Zaun des Baumarktes auf und entwendeten einen Hängesessel. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen kam ein Radfahrer nach einem Unfall in der Frankfurter Straße in Klein-Linden in eine Klinik. Eine 20-Jährige wollte am Donnerstag (15.06) gegen 20 Uhr mit ihrem Toyota vom Grundstück auf die Straße fahren und stieß dabei mit dem 26-jährigen Biker zusammen. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Zwei Verletzte nach Unfall auf der L3127

Zwei Verletzte und vermutlich zwei wirtschaftliche Totalschäden waren die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Landesstraße 3127 zwischen Grünberg und Beltershain. Eine 73-jährige Golf-Fahrerin fuhr am Donnerstag (15. Juni) gegen 18.30 Uhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Opel eines 35-jährigen auf.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Seniorin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Opelfahrer verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Lahnau: Autofahrer nach Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen kam ein Hyundai-Fahrer nach einem Unfall auf der Landstraße 3020 zwischen Atzbach und Heuchelheim in eine Klinik. Der 60-Jährige war am Donnerstag (15. Juni) gegen 13.00 mit seinem Hyundai auf der Bahnhofstraße in Heuchelheim unterwegs. Als er auf die Landstraße einbiegen wollte, stieß er mit dem LKW eines 49-jährigen zusammen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 60-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 34.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Notebooktasche aus PKW entwendet

Auf dem Parkplatz des Gemeindesaals in der Breslauer Straße in Hausen entwendeten Unbekannte aus einem VW eine Notebooktasche. Die Diebe schlugen am Donnerstag (15. Juni) zwischen 20.20 und 20.40 Uhr die Scheibe des schwarzen Tiguan ein. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kennzeichen entwendet

Auf die Kennzeichen eines Ford hatten es Unbekannte im Wißmarer Weg abgesehen. Die Diebe montierten am Donnerstag (15.Juni) zwischen 10-16.45 Uhr ab die Nummernschilder des silberfarbenen Kleinwagens ab. Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Kennzeichens (GI-JH 79) nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

