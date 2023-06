Haiger: Mazda kracht in Garagentor

12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag (16.06.2023). Ein 88-Jähriger parkte mit seinem Mazda auf den ausgewiesenen Parkplätzen am Marktplatz zwischen dem Ärztehaus und der dortigen Apotheke. Der Senior wollte gegen 10:10 Uhr offenbar rückwärts aus der Parklücke ausparken, und verwechselte offensichtlich die Schaltereinstellung seines Automatikgetriebes.

Der weiße CX-3 schnellte nach vorne, fuhr einen rund 150 cm tiefen Abhang hinunter und krachte in ein Garagentor. Das Tor wurde durch die Wucht des Aufpralls nach innen, gegen einen in der Garage stehenden grauen VW, gedrückt. Der Up wurde am Heck beschädigt.

Der 88-Jährige blieb unverletzt. Die eingesetzte Feuerwehr aus Haiger barg den Mazda, der im Anschluss abgeschleppt werden musste.

Dillenburg: Renault beschädigt

Eine 35-Jährige parkte ihren grauen Renault am Donnerstagabend (15.06.2023) um 19:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Döngesstraße in Höhe der Hausnummer 7. Als sie heute früh (16.06.2023) zu ihrem Clio zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden. Offenbar war ein unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das linke Heck des Renaults gefahren und ohne seine Personalien zu hinterlassen, geflüchtet. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Abschlussmeldung zum Brand in der Adolfshütte

Feuerwehren aus Dillenburg, Oberscheld, Niederscheld und Frohnhausen, sowie die Polizei rückten gestern Vormittag (15.06.2023) gegen 11:15 Uhr zu einem Brand im Niederschelder Hammerweg aus. Offenbar war in Folge von Schweißarbeiten auf dem Dach einer Gewerbehalle das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Die Schadenshöhe wird mit 10.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Dillenburg: Unfallflucht am Edeka

Einen 500 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unbekannter gestern (15.06.2023) an einem schwarzen Mercedes. Dieser stand zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Lebensmittelmarktes in der Rolfesstraße. Ohne sich um den Schaden am Heck des Mercedes C180 zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

