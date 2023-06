Blitz-Einbruch in Handyladen – Täter flüchten mit Beute

Fritzlar (ots) – Unbekannte hatten es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 16.06.2023 gegen 01:20 Uhr, auf Mobiltelefone abgesehen, als sie sich mit Brachialgewalt Zugang zu einem Handyladen in der Wolfhager Straße in Fritzlar verschafften. Die unbekannten Täter schlugen hierbei eine 2,5 x 2,5 Meter große Schaufensterscheibe ein und gelangten somit in das Ladengeschäft.

In der Folge ergriffen die unbekannten Täter sämtliche Handys mit Zubehör, die sich in den Auslagen befanden und flüchteten mit einem dunklen Pkw, der in unmittelbarer Nähe des Ladengeschäfts geparkt war, in Richtung Autobahn.

Die Tatausführung insgesamt dauerte nur wenige Minuten.

Wie hoch der Wert des entstandenen Stehlschadens ist kann derzeit nicht angegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 2.000 EUR beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Versuchte Brandstiftung an der Goldberg

Melsungen (ots) – Unbekannte Täter entwendeten von Donnerstag 15.06.2023 zwischen 18-20:45 Uhr, einen Stempel und ein Stempelkissen aus einer Box, welche für Wanderer dort hinterlegt sind. Die kleine Box war an der Goldberghütte fest angebracht. Anschließend befüllten die unbekannten Täter diese Box mit brennbarem Material und entzündeten dieses.

Vermutlich aufgrund des Sauerstoffmangels erstickte das Feuer in der Box, sodass es zu keinem größeren Brandausbruch kam. An der Box entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250 EUR. Die Goldberghütte an sich blieb unbeschädigt.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor. Derzeit ermittelt die Polizeistation Melsungen und bittet um Hinweise unter 05661/7089-0.

