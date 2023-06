Abholer nimmt Wertsachen von Seniorin in Bühlstraße in Empfang – Hinweise erbeten

Kassel-Philippinenhof (ots) – Mit dem sogenannten Enkeltrick und äußerst geschickter Gesprächsführung am Telefon haben Betrüger am gestrigen Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, eine betagte Kasseler Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die Frau hatte nach einem Anruf in dem Glauben, ihrem Sohn beim Begleichen einer dringenden Krankenhausrechnung zu helfen, die Übergabe von Schmuck in Aussicht gestellt. Sogar an einem Ölgemälde der Frau zeigten die Betrüger im Laufe des Telefonats Interesse.

Sowohl den Schmuck als auch das Gemälde nahm dann ein vom vermeintlichen Sohn geschickter Abholer in der Bühlstraße/Stadtteil Philippinenhof in Empfang. Nachdem die Frau bemerkte, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachtteil älterer Menschen zuständig sind, erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf den Abholer zu bekommen.

Der Mann wird mit einem Alter von 55-65 Jahren und einer Größe von 1,60 Meter beschrieben. Er soll einen grauen Bart und graue Haare haben. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem dunkelblauen Jeanshemd und einer dunkelblauen Jeans.

Besonders auffällig dürfte gewesen sein, dass er nach der Übergabe ein Ölgemälde trug.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstagmittag in der Bühlstraße oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei in Kassel.

Landkreis Kassel

Geldautomat gesprengt – Fluchtauto gefunden – Keine Anhalter mitnehmen

Vellmar (ots) – 06.45 Uhr – Unbekannte Täter haben heute Morgen gegen 03:45 in einem Einkaufszentrum in Vellmar bei Kassel einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend sind die Täter mit einem weißen Audi vom Tatort geflüchtet, der gegen 05:30 Uhr unfallbeschädigt und verlassen in Usseln im Kreis Waldeck-Frankenberg aufgefunden worden ist.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der flüchtige Audi, der direkt nach der Sprengung ein Fahrzeug eines Sicherheitsdienstes gerammt hatte und zu dieser Zeit mit zwei Personen besetzt war, um kurz nach 4 Uhr von einer Polizeistreife gesichtet werden. Durch den ebenfalls in die Fahndungsmaßnahmen einbezogenen Polizeihubschrauber konnte schließlich das Fluchtfahrzeug, ein weißer Audi RS 5, unfallbeschädigt an einer Tankstelle in Usseln festgestellt werden. Von den flüchtigen Tätern fehlt bisher jede Spur, daher werden Autofahrer in der Region gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.

Wer Hinweise zur eigentlichen Tat in Vellmar, zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich Usseln oder sonstige Hinweise geben kann, die mit der Geldautomatensprengung und der anschließenden Flucht in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kassel unter Tel.: 0561-9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Vellmar (ots) – 15.35 Uhr – Um sachdienliche Hinweise auf den Verbleib der 3 Personen von der Bevölkerung zu erhalten, wird nun eine detaillierte Beschreibung der 3 Personen veröffentlicht,

Fahrer und Beifahrer können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180-190 cm groß und schlank. Der Fahrer war bekleidet mit dunklen Schuhen, dunkler enge Hose und dunklem Oberteil. Er nahm beim Verlassen des Fluchtfahrzeugs eine große Reisetasche an sich.

Der Beifahrer trug dunkle Schuhe mit heller Sohle, eine dunkle Hose mit heller Applikation im Knöchelbereich sowie ein dunkles Oberteil.

Der dritte Täter, der auf der Rückbank saß, ist etwa 170-180 cm groß mit kräftiger Statur. Bekleidet war er mit dunklen Schuhen, dunkler Hose mit heller Applikation sowie einem dunklen Kapuzenpulli.

Alle drei Männer waren zu dieser Zeit maskiert.

Die an dem Fluchtfahrzeug, dem weißen Audi RS 5, zur Tatzeit angebrachten Kennzeichen aus dem Kreis Viersen (VIE) waren in der vergangenen Nacht entwendet worden. Der Audi selber war bereits am 01.03.2023 in den Niederlanden als gestohlen gemeldet worden.

Hinweise zu den drei gesuchten Personen und natürlich alle anderen Informationen zu Beobachtungen, die sich auf die Geldautomatensprengung und die anschließenden Flucht der Täter beziehen, werden von der Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Auch besteht weiterhin die Bitte, im Landkreis Waldeck-Frankenberg und im Hochsauerlandkreis keine Anhalter mitzunehmen.

Graffitisprayer am Werk

Bad Sooden-Allendorf (ots) – Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der

Bundespolizeiinspektion Kassel am Donnerstagmorgen (15.6./9:22 Uhr) aufgenommen. Im Bahnhof Bad Sooden-Allendorf beschmierten bislang Unbekannte die Seitenwand vom Zu- und Abgang zur Unterführung. (5 qm). Der angerichtete Gesamtschaden beträgt rund 600 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

