Raub einer Kette

Frankfurt-Niederrad (ots)-(lo) – Ein 62-jähriger Mann ging am Donnerstag 15.05.2023 gegen 19.40 Uhr, die Rennbahnstraße entlang. Plötzlich riss ein nordafrikanische aussehender Mann dem Geschädigten die Goldkette vom Hals. Anschließend gesellte sich ein weiterer Mann zu dem Täter und beide flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, die Halskette hat einen Wert von etwa 1.000 Euro.

Täterbeschreibung:

Täter 1 (entwendete die Kette): ca. 16-17 Jahre alt, ca. 160 cm groß, korpulente Statur, schwarze Haare, rundes Gesicht, nordafrikanisches Erscheinungsbild, trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans.

Täter 2: ca. 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schmale Statur, schwarze Haare, nordafrikanisches Erscheinungsbild, trug ein weiß-gelb-schwarzes T-Shirt und eine Jeans.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-51499 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray

Frankfurt-Sindlingen (ots)-(dr) – Am Donnerstag 15.06.2023, kam es im Stadtteil Sindlingen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 41-jähriger Mann aus einem Auto heraus mit Reizstoff besprüht wurde. Einer der Tatverdächtigen erschien wenig später selbst bei der Polizei.

Der 41-jährige Geschädigte und eine Frau befanden sich gegen 04.50 Uhr zu Fuß auf der Höchster-Farben-Straße, als ein mit 2 Personen besetztes Auto neben sie fuhr. Der Fahrer verlangsamte das Fahrzeug auf Schrittgeschwindigkeit. Der Pkw fuhr nun neben ihnen her. Nach kurzer Zeit begab sich der 41-Jährige vom Gehweg zu dem Fahrzeug und teilte den Insassen mit, weiterzufahren und sie in Ruhe zu lassen.

Plötzlich erhielt der 41-Jährige aus dem Auto heraus einen Strahl Pfefferspray ins Gesicht. Die beiden Insassen flüchteten nach dem Angriff mit dem Fahrzeug auf der Höchster-Farben-Straße in Richtung Hattersheim. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Der Geschädigte wurde aufgrund der erlittenen Augenreizung vom Rettungsdienst medizinisch behandelt, konnte aber im

Anschluss bereits vor Ort wieder entlassen werden.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen gelang es den Beamten, zu einem der Tatverdächtigen Kontakt aufzunehmen. Der 24-jährige Mann erschien daraufhin auf einer Polizeidienststelle. Nach Eröffnung des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Tatmittel konnte bei ihm und im Fahrzeug nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bundesautobahn 66/648: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagnachmittag 15.06.2023 wollten Polizeibeamte ein Fahrzeug im Bereich der Autobahnausfahrt Sossenheim anhalten. Dieses war zuvor auf der Bundesautobahn 66 durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit sowie durch rechtsseitiges Überholen aufgefallen. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 42-jähriger Mann, ignorierte die Anhaltezeichen der Streife und entzog sich zunächst der Kontrolle.

Er setzte seine Fahrt auf der Bundesautobahn 648 fort, konnte jedoch durch die Streife eingeholt und zum Anhalten auf einem Tankstellengelände bewegt werden. Hier versuchte er sich erneut, dieses Mal fußläufig, der Kontrolle zu entziehen. Die Polizeibeamten holten ihn abermals ein und nahmen ihn fest. Dabei leistete der Beschuldigte Widerstand.

Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt, der Beschuldigte blieb unverletzt. Der mutmaßliche Grund für sein Verhalten: der 42-Jährige war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiter ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(th) – In der Nacht von Donnerstag 15.06.2023 auf Freitag 16.06.2023 führten Polizeibeamte eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Hügelstraße/Jean-Monnet-Straße durch. Gegen 01.30 Uhr wurde das Fahrzeug eines Fahrdienstes kontrolliert, in dem neben dem Fahrer zwei Fahrgäste saßen. Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten ein

Marihuana-Geruch in dem Fahrzeug auf.

Der Grund war schnell gefunden: die beiden 23-jährigen Fahrgäste führten eine Einkaufstasche mit sich, in der die Polizisten über 160 Gramm Marihuana sowie ca. 110 Gramm Haschisch auffanden. Im

Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden auch die Wohnungen der beiden Beschuldigten durchsucht.

Hier wurden insgesamt nochmals über 70g Haschisch und knapp 100g Marihuana aufgefunden. Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Festnahme nach Bedrohung und Nötigung

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) Zwei 32-jährige Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag 15.06.2023, zwei 14- und 15-Jährige in der Franziusstraße bedroht zu haben. Einer der Jugendlichen soll zudem genötigt worden zu sein, sich in den Main zu begeben. Die beiden Beschuldigten konnten im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich zwei 14- und 15-jährigen Jugendlichen gegen 19.20 Uhr in der Franziusstraße.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich in dieser auch die 2 Männer mit 3 Hunden auf. In der Folge gerieten die späteren Beschuldigten mit den Geschädigten verbal aneinander. Im weiteren Verlauf bedrohten die Männer die Jugendlichen, und nötigten einen von ihnen sich in den Main zu begeben.Der Jugendliche entkleidete sich bis auf die Unterhose und kam der Aufforderung nach.

Darüber hinaus kam es zur Beschädigung eines Skateboards der Geschädigten, das in den Main getaucht wurde. Die beiden Jugendlichen verständigten nach dem Vorfall die Polizei.

Zwischenzeitlich hatten sich die Beschuldigten mit einem Fahrzeug entfernt, das wenig später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf der Hanauer Landstraße von einer Polizeistreife angehalten werden konnte. Die eingesetzten Beamten eröffneten den 32-jährigen Männern die Festnahme und verbrachten sie zur Dienststelle.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels vorliegender Haftgründe wieder entlassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Fahrraddiebstahl misslingt

Frankfurt-Westend (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (15. Juni 2023) hat ein Mann versucht, mehrere Fahrräder zu stehlen. Für ihn lief es nicht nach Plan; er wurde festgenommen. Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den 33-jährigen Täter, wie dieser in der Bockenheimer Landstraße versuchte, mit einem Fahrradsattel Fahrradschlösser aufzubrechen und die angeketteten Fahrräder zu entwenden.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung im Nahbereich feststellen und festnehmen.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Brand an der Bahnböschung sorgt für Verspätungen im Zugverkehr

Hanau (ots) – Der Brand der Bahnböschung am Bahnhof Hanau-Wolfgang hat am Donnerstag für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt ging um 18.30 Uhr die Meldung der Deutschen Bahn AG ein, dass die Böschung am Bahnhof Hanau Wolfgang in Brand

geraten sei.

Als Beamte der Bundespolizei eintrafen, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits dabei die etwa 150 Meter lange brennende Fläche zu löschen. Die Bahnstrecke musste für den Zugverkehr gesperrt werden und konnte erst nach Ende der Löscharbeiten gegen 20.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es letztlich bei insgesamt 39 Zügen zu Verspätungen.

5 Zugverbindungen mussten komplett ausfallen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen