Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wohnmobilbrand auf der Autobahn (Foto)

Hanau-Nord (ots)-(lei) – Der Brand eines Wohnmobils hat am Freitagnachmittag auf der Autobahn 66 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 13.40 Uhr wurden die Feuerwehr aus Maintal sowie die Autobahnpolizei aus Langenselbold zum Einsatzort an der Abfahrt Hanau-Nord alarmiert. Der Fahrzeugführer, der aus Richtung Maintal kam, hatte kurz zuvor wohl Rauch aus dem Motorraum wahrgenommen und dann in der Abfahrtsspur am Fahrbahnrand angehalten.

Kurz darauf stand das Wohnmobil in Flammen und brannte letztlich komplett aus. Er selbst blieb dabei unverletzt. Das Feuer griff zum Teil auch auf angrenzende Bäume sowie den Grünstreifen am Fahrbahnrand über. Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zum Zwecke der Löscharbeiten musste die Abfahrt vorübergehend gesperrt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Langenselbold

Motorradfahrer schwer verunglückt – Rettungshubschrauber im Einsatz

L3196/Steinau/Marjoß (ots)-(lei) – In einem Waldstück zwischen Marjoß und Steinau ist am Freitagnachmittag ein 63 Jahre alter Motorradfahrer schwer verunglückt. Der Mann aus Sinntal war gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 3196 in Richtung Marjoß unterwegs, als er nach Zeugenangaben die Kontrolle über seine Harley verlor, von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Hierbei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Den genauen Unfallhergang und die -ursache soll nun ein Gutachter klären, der zur Unfallstelle hinzugezogen wurde. Die Straße ist derzeit noch vollgesperrt.

24-Jähriger im Schlossgarten verletzt: Polizei bittet um Hinweise zu Personengruppe

Hanau (ots)-(lei) – Ein 24-jähriger Mann ist am Donnerstag im Schlossgarten (Nordstraße) bei einem Vorfall leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen der Tat. Der Großkrotzenburger, der sich gegen 19.05 Uhr in der Parkanlage aufhielt, konnte nach eigenen Angaben beobachten, wie eine Gruppe von rund 20 Personen anderen zumeist jüngeren Parkbesuchern augenscheinlich Drogen zum Konsum angeboten hatte.

Als er die Gruppe ansprach, bildete sich eine Traube um ihn herum. Einer aus der Gruppe (etwa 25 Jahre alt, graue Jeanshose) schlug auf ihn ein und verletzte ihn, so die Schilderung, mit einem Messer oberflächlich an der Hand. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Die Polizei, die die Gruppe im Zuge der Fahndung nicht mehr antreffen konnte, bittet nun Zeugen um Mitteilung unter der Rufnummer 06181 100-120.

25-Jährige Radfahrerin verletzt: Unbekannte Autofahrerin flüchtet

Hanau (ots-(lei) – In der Nürnberger Straße kam es am Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einer 25 Jahre alten Radfahrerin und einer noch unbekannten Autofahrerin. Die Hanauerin war um kurz vor Mitternacht in Richtung Marktplatz unterwegs, als ihr ein schwarzer BMW mit GN-Kennzeichen an der Einmündung Leimenstraße (das Auto kam von dort angefahren) offenbar die Vorfahrt nahm. Die Radlerin stürzte, verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus. Die Ermittlungen über die Halteradresse des BMW dauern an. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

Einbruch in Garage: Weitere Hinweise zu Täter-Duo erbeten

Hanau/Klein-Auheim (ots)-(lei) – Zwei männliche dunkel gekleidete Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.55 Uhr, die Garage eines Wohnhauses in der Straße „Im Schäfergarten“ aufgebrochen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen jedoch offenbar nichts, es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden an der aufgehebelten Garagentür. Einer der Kriminellen, etwas kleiner als sein Komplize, führte einen Rucksack mit sich. Weitere Hinweise erbittet die Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

Mutmaßlicher Fahrraddieb ermittelt

Großkrotzenburg (ots)-(lei) – Ein nicht angeschlossenes schwarzes E-Bike soll ein 22-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in der Schulstraße geklaut haben. Die Tat, die sich kurz nach 15 Uhr vor einer Shisha-Bar ereignete, wurde von einer Videokamera aufgezeichnet, sodass der Polizei schnell eine Beschreibung des Täters vorlag.

Im Zuge der Fahndung konnten die Ordnungshüter den jungen Mann schnell an seiner Wohnanschrift ermitteln. Von dem Rad fehlt jedoch bislang jede Spur. Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Anzeige gegen 59-Jährigen nach Zeigen des Hitlergrußes

Sinntal/Sterbfritz (ots)-(lei) – Gegen einen 59-Jährigen hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der Mann aus dem Sinntal steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in einem Supermarkt in der Schlücherner Straße den Hitlergruß gezeigt und eine entsprechende Äußerung getätigt zu haben.

Da er unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholwert von über 2 Promille) musste er eine angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen, ehe er wieder entlassen wurde. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern zu melden.

Schwerer Unfall

Sinntal (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 3371 zwischen den Ortschaften Breunings und Sterbfritz. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 18-jährige Fahrer eines Ford Rangers aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Es entstand Totalschaden.

Die Insassen, alle im Alter zwischen vierzehn und sechzehn Jahren, wurden zum Teil schwer verletzt. Es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die sich noch nicht gemeldet haben, sich mit der Polizeistation Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661/96100 in Verbindung zu setzen.

Bereich Offenbach

Nach Diebstahl von Bargeld in Untersuchungshaft

Mühlheim am Main (ots)-(lei) – Nach dem Diebstahl von Bargeld aus einem Einfamilienhaus in der Waldheimer Straße am Mittwoch 14.06.2023 ist der 62-jährige Tatverdächtige nunmehr in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Vorführung erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Offenbach am Donnerstagmittag Haftbefehl gegen den Mann, unter anderem, da er wegen anderen Eigentumsdelikten bereits in der Vergangenheit aufgefallen war. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

11-jähriger verletzt: Autofahrer mit Dreitagebart geflüchtet

Mühlheim am Main (ots)-(lei) – Die Polizei in Mühlheim am Main bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, bei der am Donnerstagnachmittag in der Fährenstraße ein elf Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Junge war gegen 13.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule, als ihn ein noch unbekanntes Fahrzeug von hinten touchierte, er zu Fall kam und auf den Bürgersteig stürzte. Er zog sich Verletzungen am Arm und am Knie zu.

Der Unfallverursacher, nach Angaben des Kindes ein Mann mit schwarzen Haaren und Dreitagebart, setzte seine Fahrt anschließend fort und bog nach links in die Bertha-von-Suttner-Straße ab. An dem Fahrrad des Jungen entstand geringfügiger Sachschaden. Möglicherweise hat eine Frau, die dort mit ihrem Hund unterwegs war, den Unfall mitbekommen. Sie und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (06108 6000-0).

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Blitzermeldung – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 25. Kalenderwoche 2023

(ots)-(dj) – Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Kindergärten, an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

19.06.2023:

Hanau, Pfaffenbrunnenstraße in Fahrtrichtung Hermann-Ehlers Straße (Kindergarten); B 459 in Fahrtrichtung Offenbach (Geschwindigkeitsgefahrenbereich); L 3117 in Fahrtrichtung Heusenstamm (Unfallschwerpunkt); L 3347 in Fahrtrichtung Ostheim (Unfallschwerpunkt);

20.06.2023:

L 3193 in Fahrtrichtung Neuberg (Unfallschwerpunkt); BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach (Unfallschwerpunkt);

21.06.2023:

L 2310 in Fahrtrichtung Seligenstadt (Wildgefahrenstrecke); L 2310 in Fahrtrichtung Froschhausen und B 45 (Unfall- und Wildgefahrenstrecke);

22.06.2023:

L 3001 in Fahrtrichtung Offental (Wildgefahrenstrecke); L 2310 in Fahrtrichtung Stockstadt (Geschwindigkeitsgefahrenbereich); B 276 in Fahrtrichtung Hesseldorf (Wildgefahrenstrecke);

23.06.2023:

B 45 in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenbereich); K 854m in Fahrtrichtung Erlensee (Unfallschwerpunkt).

