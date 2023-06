Alkoholisiert mit Roller gestürzt

Um 02:29 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 59-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Motorroller die Straße „Am Haintor“ im Stadtteil Sooden. Auf der Fahrt stürzte sie mit ihrem Roller, wodurch sie sich leicht verletzte und zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die 59-Jährige alkoholisiert war, was auch der Grund des Sturzes sein dürfte.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Diebstahl eines Pedelec

Angezeigt wurde noch der Diebstahl eines Pedelec „NCM Milano“ im Wert von ca. 1000 EUR. Unbekannte durchtrennten eine Metallstrebe eines Fahrradständers auf dem Gelände der Werraklinik in der Berliner Straße in Bad Sooden-Allendorf, um das Rad (Farbe: schwarz) entwenden zu können.

Die Tat ereignete sich zwischen dem 13.06.23, 16:30 Uhr und dem 14.06.23, 14:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Brand am Tegut-Markt

Um 00:45 Uhr wurde vergangene Nacht ein Feuer in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Wie ein Zeuge mitteilte nahm dieser auf der Rückseite des Technikgebäudes des dortigen tegut-Marktes ein Feuer war. Zunächst versuchte der Zeuge dieses selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang, worauf die örtliche Feuerwehr alarmiert wurde. Diese hatte das Feuer schnell abgelöscht.

Letztendlich kam es im Bereich der Außenfassade zu Beschädigungen (abgeplatzter Putz; Rauchverschmutzungen). Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Ein Verfahren wegen Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet; die Ermittlungen hat die Eschweger Kripo aufgenommen, die um Hinweise unter Tel. 05651/9250 bittet.

Unfallfluchten

Zwischen dem 10.06.23, 16:00 Uhr und dem 15.06.23, 14:35 Uhr wurde der vordere linke Radkasten eines Pkw Audi A 6 beschädigt. Der Schaden wurde erst am gestrigen Donnerstagnachmittag festgestellt, so dass die genaue Unfallörtlichkeit nicht bekannt ist. Infrage kommt nach Angaben des Geschädigten der Kundenparkplatz des Edeka-Marktes in Grebendorf. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege gemeldet. Am gestrigen Donnerstag wurde dort zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr ein weißer Peugeot Kombi 308 an den beiden Türen auf der Fahrerseite beschädigt. Ursächlich dafür war ein Einkaufswagen, der gegen die Türen gerollt war und bei Eintreffen des Fahrers auch noch dort stand. Ein Verantwortlicher/ Verursacher gab sich nicht zu erkennen. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Böschungsbrand

Um 18:03 Uhr wurde gestern Abend in der Gemarkung von Wanfried-Altenburschla an der B 250 ein Böschungsbrand gemeldet und entsprechend die Feuerwehr alarmiert. Der Brand umfasste eine Fläche von ca. 50 qm, der durch die örtliche Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnte. In dieser Zeit wurde die Bundesstraße kurzfristig voll gesperrt.

Des Weiteren kam auch eine Drohne zum Einsatz, um Glutnester, insbesondere auch im Bereich des Waldstücks „Roter Berg“, ausfindig zu machen. Entsprechende Wärmefelder waren nicht festzustellen.

Diebstahl einer EC-Karte

Am gestrigen Donnerstag wurde im Strandbereich des Werratalsees am Campingplatz einer 19-Jährigen aus der Gemeinde Meißner die EC-Karte in einem unbemerkten Augenblick aus einer Handtasche entwendet.

Die Tat ereignete sich am Vormittag zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr. Nachdem der Diebstahl festgestellt wurde, ergab eine Kontoüberprüfung, dass die entwendete Karte insgesamt 10-mal für kleinere Bezahlvorgänge missbräuchlich eingesetzt wurde, wodurch ein Schaden von ca. 115 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl von Metall

Zwischen dem 14.06.23, 18.00 Uhr und dem 15.06.23, 07:30 Uhr wurden vom Firmengelände eines Autozubehörs in der Niederhoner Straße in Eschwege ca. 40 Bremsscheiben, 12 Stahlfelgen und zwei Federbeine entwendet.

Hierzu öffneten der oder die Täter unberechtigt ein Garagentor, in der die Altmetalle gelagert waren. Die gestohlenen Gegenstände dürften ein Gesamtgewicht von ca. 500 kg gehabt haben. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Angezeigt wurde heute noch ein Vorfall, der sich bereits am 13.06.23, um 02:47 Uhr, in der Iftaer Straße in Rittmannshausen ereignet hat. Zur Tatzeit befuhr eine 56-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit Ihrem Pkw die Ortslage von Rittmannshausen, als sie, nach ihren Angaben, von einem Laserpointer geblendet wurde.

Neben der dadurch verbundenen Gefahr im Straßenverkehr, gibt die Geschädigte an, dass sie dadurch über zwei Tage Schmerzen in dem geblendeten Auge hatte, so dass auch wegen Körperverletzung ermittelt wird. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl einer Geldbörse

Eine 61-Jährige aus Hessisch Lichtenau legte gestern Nachmittag, um 14:10 Uhr, ihre Handtasche während der Schließzeiten einer Gaststätte in der Hausener Straße in Velmeden auf einen Stuhl und begab sich durch den Haupteingang nach draußen. Als sie ca. 10 Minuten später ihre Handtasche holen wollte, bemerkte sie, dass diese geöffnet war und das Portmonee fehlte. Vermutlich verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch ein gekipptes Fenster Zutritt zur Gasstätte, um das Portmonee zu entwenden.

Mit einer im Portmonee aufgefunden Bankkarte wurden anschließend jeweils an einem Geldautomaten der Sparkasse und der Volksbank Mitte in Bad Sooden-Allendorf 1000 EUR betrügerisch abgehoben. Der Tatverdächtige soll ca. 170 cm groß und ca. 30 Jahre alt sein. Er hat eine schlanke Figur. Phänotyp: südeuropäisch. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 12:32 Uhr ereignete sich am gestrigen Donnerstag im Hagenweg in Marzhausen eine Unfallflucht. Ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer befuhr den Hagenweg von der Friedländer Straße kommend und beschädigte beim Vorbeifahren die Mauer eines Anwesens, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

