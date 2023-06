Neustadt: Hauptfeuerwache erhält neue Halle

Neustadt an der Weinstraße – Zur Unterbringung ihrer Fahrzeuge der Hauptwache braucht die Feuerwehr mehr Platz. Daher wird im hinteren Bereich des Areals an der Linden- und Sauterstraße eine neue Halle in Stahlbauweise errichtet. Sie soll Platz für vier Einsatzfahrzeuge bieten.

Hintergrund ist, dass die Fahrzeuge aufgrund steigender Anforderungen und aktueller Normen immer größer werden. Aufgrund von anstehenden Ersatzbeschaffungen werden künftig nicht mehr wie bisher meist zwei Fahrzeuge hintereinander in den bestehenden Garagen Platz finden.

Die neue Halle kostet 164.000 Euro. Nach der Ausschreibung hat der Hauptausschuss den Bauauftrag nun einer Spezialfirma aus dem Westerwald erteilt.