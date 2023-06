Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Im Einkaufsmarkt von mehreren Jugendlichen angegriffen

Wiesbaden (ots)-(pl) – Am frühen Donnerstag 15.06.2023 gegen 13.30 Uhr wurde in einem Einkaufsmarkt in der Bleichstraße ein 15-jähriger Junge von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Die Jugendlichen kamen im Kassenbereich des Geschäftes auf den Geschädigten zu und attackierten diesen mit Schlägen sowie Tritten.

Der 15-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Gruppe der Angreifer soll aus 5-10 männlichen Personen im Alter von etwa 15-17 Jahren bestanden haben. Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter Tel: 0611 345-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Wiesbaden, Westendstraße, 14.06.2023, 18.15 Uhr bis 15.06.2023, 09.15 Uhr,

(pl)In der Westendstraße versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in ein Friseurgeschäft einzubrechen. Die Täter hatten bereits das Fliegengitter eines Fensters entfernt und den Rollladen hochgeschoben, dann aber die Aufbruchsversuche abgebrochen und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Tel: 0611/345-0 entgegen.

Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht

Wiesbaden, 14.06.2023, 21.00 Uhr bis 15.06.2023, 14.20 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag drangen unbekannte Täter in Wiesbaden in die Innenräume von mindestens vier geparkten Fahrzeugen ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. In zwei Fällen wurden sie bei der Suche nach Wertgegenständen fündig und entwendeten eine Handtasche, eine Brille sowie aufgefundenes Bargeld.

Die betroffenen Autos waren im Bereich Watzmannstraße, Karl-Pracht-Straße, Tulpenweg und Schwalbacher Straße abgestellt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 42

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Entwendetes Motorrad taucht auf Schulgelände auf

Idstein, In der Eisenbach, Montag 12.06.2023, 07:00 Uhr bis Mittwoch 14.06.2023, 21:35 Uhr

(da)Am Donnerstag meldete sich ein 32-Jähriger bei der Polizeistation in Idstein und teilte mit, dass sein Motorrad entwendet worden sei. Dieses hatte er zuvor vor seiner Wohnanschrift in der Straße „In der Eisenbach“ abgestellt. Im Zeitraum von Montag, 12.06.2023, 07:00 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 21:35 Uhr war seine schwarze Kawasaki Z750J nun in das Visier eines bisher unbekannten Diebes geraten.

Allzu weit kam der Dieb jedoch nicht. Bereits wenige Hundert Meter entfernt konnte das Kraftrad auf einem Schulgelände im Kirmsseweg wiederaufgefunden werden. Jedoch hatte der unbekannte Täter zuvor den Schließzylinder gewaltsam entfernt und somit einen rund 400EUR hohen Sachschaden

am 3.000 EUR teuren Motorrad verursacht. Die Polizeistation Idstein hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06126 / 9394-0 entgegen.

Spirituosen aus Hotel gestohlen

Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Sonntag, 11.06.2023, 14:20 Uhr bis Montag,

12.06.2023, 15:00 Uhr

(ste)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag entwendeten in Rüdesheim unbekannte Täter mehrere Kisten mit Spirituosen aus einem Hotel. Die Diebe verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Getränkelager eines in der Rheinstraße befindlichen Hotels. Dort entwendeten sie 17 Kisten, welche mit Flaschen hochprozentigen Alkohol im Wert von ca 2.500 Euro befüllt waren.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen aber auch zum Verbleib der Getränkekisten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Idstein, Landesstraße 3026, 15.06.2023, 12.00 Uhr

(pl)Bei einem Unfall auf der L 3026 bei Idstein wurden am Donnerstagmittag zwei 63 Jahre alte Motorradfahrer verletzt. Die beiden Männer waren gegen 12.00 Uhr mit ihren Maschinen hintereinander auf der Landesstraße von Idstein kommend in Richtung Niedernhausen unterwegs.

Als der vorausfahrende Motorradfahrer kurz nach dem Kreisel (Henry-Dunant-Ring) seine Geschwindigkeit verlangsamte und den linken Blinker setzte, um nach links in einen Feldweg einzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Biker.

Die beiden 63-jährigen Fahrer wurden aufgrund ihrer Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten zweitweise gesperrt.

Gegen Mercedes gefahren und geflüchtet

Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Mittwoch, 14.06.2023, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(ste)Am Mittwochvormittag ereignete sich in Taunusstein-Hahn ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug mit einem in der Gottfried-Keller-Straße geparkten grauen Mercedes C220 zusammen. Hierbei wurden die Türen auf der Fahrerseite sowie das Heck des betroffenen Pkw beschädigt.

Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand an dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Geisenheim, Burggraben, Donnerstag, 15.06.2023, 09:25 Uhr bis 11:00 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Geisenheim gemeldet. Auf einem Parkplatz seitlich der Bahngleise in der Straße „Burggraben“ hatte eine bisher unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Unfall mit dem daneben befindlichen PKW verursacht. So musste der Halter eines grauen Renault Scenic gegen 11:00 Uhr feststellen, dass sein PKW diverse

Lackschäden an der linken Fahrzeugseite vorwies.

Diese Schäden in Höhe von ca. 1.500EUR waren beim Verlassen des Fahrzeugs gegen 09:25 Uhr noch nicht vorhanden. Die hierfür verantwortliche Person informierte weder die Polizei

bezüglich des Unfalls noch wartete sie an der Unfallstelle, um mit dem Halter des Renault die Personalien zur Schadensregulierung auszutauschen. Nun ermittelt die Polizeistation Rüdesheim und nimmt Hinweise unter 06722 / 9112-0 entgegen.

Erfolgreicher Kontrolltag der AG Bike

Rheingau-Taunus-Kreis, 15.06.2023

(da)Auch in diesem Jahr führt die AG Bike wieder diverse Kontrollen und Veranstaltungen durch, um das Unfallrisiko für Motorradbegeisterte weiter zu minimieren. Dies war auch das Ziel der Kontrollaktion am Donnerstag, bei der an verschiedenen Standpunkten im Rheingau-Taunus-Kreis Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt wurden.

Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitsmessungen war an diesem Tag ein PKW. Dieser fuhr mit 97

gemessenen km/h auf einer Bundesstraße, auf der eigentlich nur 60 km/h erlaubt waren. Ein weiteres negatives Highlight aus Sicht der kontrollierenden Polizeibeamten war eine sechsköpfige Motorradgruppe aus dem Raum Fulda. Bei allen Gruppenmitgliedern wurden Mängel an deren Maschinen

festgestellt. Bei vier Krafträdern waren die Mängel derart gravierend, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste.

Davon abgesehen, stellten die Einsatzkräfte erfreut fest, dass bei den insgesamt knapp 40 kontrollierten Fahrzeugen nur vereinzelt bauliche Mängel, Geschwindigkeitsverstöße oder sonstige Ordnungswidrigkeiten geahndet werden bmussten.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Planenschlitzer entwenden geladene Reifen,

Bundesautobahn 3, Niedernhausen,

Parkplatz Theißtal, 15.06.2023, 09.40 Uhr bis 16.06.2023, 04.30 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen waren auf der A3 im Bereich von

Niedernhausen Planenschlitzer unterwegs. Die Täter schnitten auf dem Parkplatz

Theißtal kleine Schlitze in die Plane eines dort abgestellten Lkw und öffneten

dann die Ladetür des Aufliegers. Den ersten Feststellungen zufolge wurden von

der Ladefläche etwa 30 Reifen entwendet. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 entgegen.

