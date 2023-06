Verkehrsunfall mit Roller

Fulda. Ein 62-jähriger Roller-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Donnerstag (15.06.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 11.25 Uhr in Fulda die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. In Höhe der Einmündung Sturmiusstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW einer 24-jährigen Frau, welche von der Sturmiusstraße in die Kurfürstenstraße einfahren wollte. Der Roller-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.06.), von 8.30 Uhr bis 17.20 Uhr, parkte ein 29-jähriger Fahrer seinen Pkw, einen schwarzen Audi A3 Sportback, auf einem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugtür sowie am Kotflügel hinten rechts fest.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.06.), um 16 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer die L3159 aus Richtung Reckerode kommend in Richtung Bad Hersfeld. Der Fahrer verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Graben und prallte vor einen Erdwall. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Geklärte Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.06.), um 17.50 Uhr, befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Carl-Benz-Straße von der B27 kommend in Richtung Erfurter Straße. Ein 16-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem Leichtmofa die Hünfelder Straße von „In den Tonkauten“ kommend in Richtung Kreisverkehr Carl-Benz-Str./Hünfelder Straße. An dem Kreisverkehr beabsichtigte der Mofa-Fahrer diesen an der zweiten Ausfahrt zu verlassen und der Hünfelder Straße weiter zu folgen.

Hierbei kam es zur Kollision zwischen Mofa und Pkw. Der 15-jährige Sozius des Mofa-Fahrers erlitt leichte Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch Zeugen konnte die Fahrerin ermittelt werden. Das Mofa hatte kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen. Zudem trugen der Fahrer sowie die Mitfahrerin keinen Helm. Es entstand kein Sachschaden an den Fahrzeugen.

Von Straße abgekommen

Rotenburg. Am Donnerstag (15.06.), gegen 16.25 Uhr, befuhr ein Skoda-Fabia-Fahrer die K60 aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Rotenburg. Kurz vor dem Ortseingang Rotenburg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Bankette, danach gegen ein Verkehrsschild und letztendlich eine kleine Böschung hinunter.

Dort kam er nach circa 40 Metern auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Da der Verdacht bestand, dass der 63-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.200 Euro.

Wohnmobil zerkratzt

Eichenzell. Im Halsbachweg im Ortsteil Lütter zerkratzten Unbekannte zwischen Freitag (09.06.) und Mittwoch (14.06.) ein Wohnmobil, dass auf einem Wohngrundstück stand. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Blitzer beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten am 08. Juni, gegen 22.15 Uhr, einen Blitzer in der Leipziger Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Solarmodule gestohlen

Eichenzell. Aus einem Solarpark im Bereich der Straße „Lingeshof“ stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (14.06.) und Donnerstagmorgen (15.06.) Solarpanele im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Aus einer Zweiradbox in der Verlängerung der Marquardstraße stahlen Unbekannte am Mittwoch (14.06.), zwischen 6.30 Uhr und 14 Uhr, ein Segway mit dem Versicherungskennzeichen 799WKL. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Vollsperrung der Autobahn A 7

Osthessen (ots) – Am Freitag 16.06.2023 gegen 02:45 Uhr, kam es auf der A 7 in Richtung Kassel, zwischen der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz und der Anschlussstelle Niederaula, im dortigen einspurigen Baustellenbereich, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 37-Jähriger aus Minden mit seinem Sattelzug die A 7 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Kassel. Aus bisher ungeklärter Ursache schätzte er vermutlich den aufgrund einer Baustelle einspurigen Fahrbahnverlauf falsch ein und kollidierte über eine Strecke von circa 100 m mit der rechten Fahrzeugseite mit der dort befindlichen Betongleitwand und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 47-jährige Unfallverursacher wurde im Verlauf des Unfallgeschehens am Rücken verletzt und wurde per Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg und einem Rettungswagen, war die Autobahnmeisterei Fulda zur Absicherung der Unfallstelle und Erhaltung der Baustellensicherung im Einsatz. Im Verlauf der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Leider wurden die Anfahrt und Arbeiten der Einsatz- und Rettungskräfte durch mehrere Verkehrsteilnehmer erschwert, welche die Rettungsgasse nicht wie vorgeschrieben bildeten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

