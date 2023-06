Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen – Dringend Zeugen gesucht

Limburg, Bischofsplatz, Mittwoch, 14.06.2023, 21:00 Uhr

(he)Am Mittwochabend kam es kurz vor 21.00 Uhr auf dem Bischofsplatz in Limburg zu einem lautstarken Streit zwischen zwei Erwachsenen sowie einer Gruppe, bestehend aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der alarmierten Streife stellte sich dies ebenfalls so dar. Nur durch ein sofortiges Einschreiten und einer Trennung der Parteien konnten körperliche Übergriffe verhindert werden.

Die Situation vor Ort konnte von der Polizeistreife auch im weiteren Verlauf kurz vor einer Eskalation beruhigt werden. Vor Ort wurden zwei grundsätzlich verschiedene Versionen zur Entstehung des Streits von den beteiligten Parteien geschildert. Bis dato wurde im Zusammenhang mit diesem Vorfall ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.

Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen und Passanten, welche während des Polizeieinsatzes vor Ort waren und die anwesende Polizeistreife in Teilen auch angesprochen hatten. Anwohner, Passanten oder sonstige Zeugen, welche Hinweise auf die Jugendgruppe im Allgemeinen, zu dem Streit am Mittwochabend oder der angezeigten Körperverletzung machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Von Trickdieb in Wohnung heimgesucht – Bargeld gestohlen

Limburg, Frauenwiesweg, 15.06.2023, 12.55 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus im Frauenwiesweg in Limburg wurde am Donnerstagmittag ein Senior von einem Trickdieb heimgesucht. Ein Mann erschien gegen 12.55 Uhr bei dem Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. In der Wohnung lenkte der Trickdieb den Senior dann geschickt ab und entwendete unbemerkt einen größeren Bargeldbetrag.

Der Diebstahl wurde erst festgestellt, als der Täter die Wohnung bereits wieder verlassen hatte. Der Dieb soll ca. 30-35 Jahre alt, kräftig sowie etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und sei mit einer dunklen Hose und einem Hemd bekleidet gewesen. Die Limburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Fahrradfahrerin von Auto erfasst

Hünfelden, Dauborn, Nassauer Straße,15.06.2023, 09.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag wurde eine 60-jährige Fahrradfahrerin in Dauborn von einem Auto erfasst und verletzt. Eine 56-jährige Autofahrerin war gegen 09.50 Uhr mit ihrem Citroen von Kirberg kommend auf der Nassauer Straße unterwegs. Als sie dann nach links in die Rheinstraße abbiegen wollte, stieß sie mit der entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin zusammen. Die verletzte 60-jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall im Kreuzungsbereich – drei Autos beschädigt

Limburg, Offheim, Weidestraße, Postweg, 15.06.2023, 18.35 Uhr,

(pl)In einem Kreuzungsbereich in Offheim kam es am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr gegen 18.35 Uhr mit seinem VW Golf von der Ortsmitte kommend die Weidestraße entlang, als er an der Kreuzung zum Postweg mit dem vorfahrberechtigen VW Golf einer 21-jährigen Autofahrerin zusammenstieß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Unfallverursachers noch gegen ein weiteres im Kreuzungsbereich stehendes Auto geschleudert. Die Fahrzeuginsassen wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt, sie erlitten augenscheinlich leichte Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 13.500 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche: Freitag: Gem. Hünfelden, B 417 Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

