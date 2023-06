Neustadt: Neues Hotel und Parkhaus – Parkplätze am Hauptbahnhof entfallen

Neustadt an der Weinstraße – Westlich des Bahnhofsvorplatzes werden ein Hotel sowie ein Parkhaus gebaut. Der Investor Hans Sachs aus Kaiserslautern will Anfang Juli 2023 mit den Vorarbeiten zu dem schon lange geplanten Projekt beginnen. Daher entfallen rund 80 an das Post-Areal angrenzende öffentliche (von der Stadt bewirtschaftete) Parkplätze.

Eigentümer dieser Parkfläche ist der Investor. Er hat den Nutzungsvertrag mit der Stadt gekündigt. Daher können die Stellplätze ab 1. Juli 2023 nicht mehr genutzt werden. Der Investor plant zunächst sein Grundstück zu entsiegeln, also die Oberflächenbeläge zu entfernen, und die ebenfalls ihm gehörende ehemalige Pakethalle an der Zwockelsbrücke abzureißen. Die betroffenen Bereiche werden eingezäunt.

Die Baumaßnahmen markieren den Beginn eines für die Stadtentwicklung sehr bedeutsamen Projekts: Auf dem an den Bahnhofsvorplatz angrenzenden Areal sind ein Parkhaus mit 190 Autostellplätzen plus integriertem Fahrradparkhaus sowie ein Hotelkomplex mit 115 Zimmern geplant.

Das Bauprojekt wird eng mit dem Umbau des gesamten Bahnhofsvorplatzes abgestimmt, der Ende 2023 unter der Regie der Stadtverwaltung beginnt. Das Parkhaus soll zuerst realisiert werden, damit es möglichst zeitnah zur Verfügung steht und sich die Parkplatzsituation am Hauptbahnhof und Saalbau wieder entspannt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für das vorübergehend reduzierte Angebot. Künftig werden jedoch mehr Stellplätze als bisher zur Verfügung stehen – für Autos wie auch für Fahrräder.

Pendlerinnen und Pendler sowie Besucherinnen und Besucher von Innenstadt und Saalbau werden gebeten, auf umliegende Stellplätze auszuweichen. Erhebliche Kapazitäten haben beispielsweise die Parkhäuser Klemmhof (Laustergasse) und Hetzel-Galerie (Alter Turnplatz). Unter www.ps-huefner.de sind dort auch Dauerparkplätze buchbar. Weiterhin genutzt werden können die Parkplätze der Deutschen Bahn vor dem Hauptbahnhof, hinter dem Gebäude der Bundespolizei und östlich der Esso-Tankstelle (Landauer Straße). Die Bahn bietet auf ihren Flächen unter www.parkenambahnhof.de ebenfalls Dauerparkplätze an. Zudem weist die Stadtverwaltung auf die umfangreichen ÖPNV-Möglichkeiten hin. Das Bus-Angebot sowie der Mobility-on-Demand-Service (www.mobility-on-demand.com) wurden deutlich ausgebaut. Weiterhin gibt es kostenfreie Park- & Ride-Parkplätze an den Bahnhaltepunkten Böbig und Neustadt-Süd. Ein Plan mit allen Innenstadt-Parkplätzen ist unter www.neustadt.eu/parken abrufbar.

Aufgrund des Bauprojekts gibt es leichte Veränderungen beim diesjährigen Weinlesefest. Das Angebot wird aber nicht verringert. Einige Stände werden auf bisher vor dem Hauptbahnhof ungenutzte Flächen verlegt.