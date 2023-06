„Pannenhelfer“ bemerkt Alkoholgeruch

Sankt Julian (ots) – PKW-Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss gegen Randstein. Am

Mittwochabend beschädigte ein 52-Jähriger hierbei ein Rad seines Fahrzeuges. Ein

Zeuge wollte dem Fahrer des augenscheinlichen Pannenfahrzeuges helfen und bot

seine Hilfe an. Der Helfer bemerkte dabei während des Gespräches, dass der Mann

offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Streife konnte den

Fahrer zuhause antreffen. Ein Alco-test bestätigte den Verdacht, sodass ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnte die Beamten nicht

sicherstellen, da der Fahrer wegen einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt

keinen mehr hatte. |pilek

Streit in Wohnung endet mit mehreren Straftaten

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtbereich kam es am Mittwochnachmittag zu einem

Streit in einer Wohnung. Nach Angaben des 40-jährigen Bewohners hätte eine

Bekannte bei ihm geklingelt und um ein Gespräch gebeten. Im Laufe der

Unterhaltung kam es zum Streit, wobei die 41-Jährige dem Mann einen Kopfstoß

verpasste. Bevor sie die Wohnung schließlich verließ riss sie noch ein Regal ab

und beleidigte den 40-Jährigen und dessen Tochter. Eine alarmierte

Polizeistreife konnte die Dame nicht mehr antreffen. Diese muss sich nun in

einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung

verantworten. |kfa

Streit im Stadtpark eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Am späten Mittwochnachmittag gerieten zwei Gruppen im

Stadtpark in Streit. Zunächst wurde der Zwist zwischen einem 30-jährigen Mann

und seinem Begleiter mit der Gruppe rund um eine 31-Jährige nur mündlich

ausgetragen. Doch nach kurzer Zeit eskalierte die Situation und der 30-Jährige

trat der Frau ins Gesicht. Die Dame wurde hierbei leicht verletzt und bat die

Polizei umgehend um Hilfe. Die beiden Männer konnten durch die Beamten noch im

Stadtpark angetroffen und kontrolliert werden. Den Treter erwartet nun ein

Strafverfahren wegen einer gefährlicher Körperverletzung. |kfa

Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Mittwochnachmittag stoppte eine Polizeistreife einen

Renault Twingo, der unberechtigter Weise den Guimaräes-Platz befuhr. Bei der

anschließenden Kontrolle um das Durchfahrtsverbot durchzusetzen, stellte sich

heraus, dass der 34-jährige Fahrer gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Noch schlimmer: Nach seinen eigenen Angaben hatte er noch nie einen besessen. Da

der Fahrzeugführer zudem noch drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm

ein Drogenschnelltest angeboten. Der Test verlief positiv auf THC und

Amphetamin. Daher musste der Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Ihn erwartet nun wegen der Trunkenheitsfahrt ein

Bußgeldverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |kfa

E-Scooter Kontrollwoche in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Seit 2020 führen die beiden Polizeiinspektionen

Kaiserslautern 1 und 2 Schwerpunktkontrollen bei E-Scootern durch – zuletzt im

November 2022.

Allein in der Maiwoche wurden insgesamt 13 Verstöße von E-Scooter Fahrern

aufgrund des alkohol- und / oder drogenbeeinflussten Führens dieser

Kraftfahrzeuge geahndet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der

Benutzung von E-Scootern dieselben Promillegrenzen gelten, wie bei der Benutzung

von Pkws. Auch ist es untersagt, unter Drogeneinfluss einen derartigen E-Scooter

zu führen. Des Weiteren zeigte sich, dass E-Scooter-Fahrer (19) nicht immer die

zulässigen Verkehrsflächen nutzen. Drei Fahrer und Fahrerinnen verstießen zudem

gegen das Pflichtversicherungsgesetz, indem sie nicht die vorgeschriebene

Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatten.

Die Polizeiinspektionen 1 und 2 werden deshalb ab Freitag, 16. Juni wieder

verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet durchführen und appellieren an alle Nutzer

der E-Scooter, die geltenden Regeln einzuhalten.

Mit der Unterstützung der Security Police und der Zentralen Prävention des

Polizeipräsidiums Westpfalz wollen die Inspektionen die Bevölkerung für

Gefahren, die aus dem Straßenverkehr im Allgemeinen und auch bei der Nutzung von

E-Scooter erwachsen können, sensibilisieren. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf

die Verfolgung von Verstößen alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrzeugführern

gelegt, aber auch das Befahren nicht zulässiger Verkehrsflächen und Verstöße

gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird konsequent geahndet. Zu Beginn der

Kontrollwoche steht am Freitag ein Infostand an der Ecke

Schneiderstraße/Eisenbahnstraße/Markstraße in Höhe der Lokalität Sissi und

Franz. Zwischen 12 und 14 Uhr können sich Interessierte hier Informationen zu

E-Scootern und deren Nutzung einholen.

Die Polizei weist erneut ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei E-Scootern

nicht um Spiel- und Spaßgeräte handelt, es sind aus verkehrsrechtlicher Sicht

Kraftfahrzeuge. In der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) sind die Regeln

für die Benutzung der E-Scooter festgelegt. https://s.rlp.de/33b-9 Informationen

zur Nutzung eines E-Scooters finden Sie hier: https://s.rlp.de/7Yrj6 |elz

Auf geparktes Auto aufgefahren

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Mittwochmorgen kam es in

Frankenstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die

20-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo war mit einer Beifahrerin auf der B37 in

Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Weil sie vermutlich abgelenkt waren, übersah

die 20-Jährige ein am Fahrbahnrand geparkten Fiat Talento. Es kam zum Unfall.

Die Frau und ihre Beifahrerin erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen

und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An den Autos lief Öl aus.

Eine Firma war vor Ort, um die Straße von den Betriebsstoffen zu reinigen. Die

Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. |elz

Audi im Vorbeifahren beschädigt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich beim Vorbeifahren streifte

ein unbekannter Fahrzeugführer in der Ahornallee ein parkendes Auto. An dem

schwarzen Audi entstand Sachschaden. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen

des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Montag,

22:15 Uhr, und Dienstag, 6:50 Uhr, den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise

geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz