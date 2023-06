Kabeldiebstahl am Bahnhof Nidda

Nidda/Wwetteraukreis – Unbekannte Täter haben am Bahnhof Nidda Kupferkabel

im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten

das Fehlen von zwei Kabeltrommeln am Mittwochmorgen festgestellt und die

Bundespolizei informiert. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die

Täter sich Zutritt in das eingezäunte Areal verschafft hatten, um das Kabel mit

einem Fahrzeug abzutransportieren. Am Tatort konnten verschiedene Spuren

festgestellt und gesichert werden. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des

besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Frankfurt – Gutleutviertel: Mann zeigt Hitlergruß

Frankfurt – (lo) Im Rahmen des gestrigen J.P. Morgan Corporate Challenge,

zeigte ein 29-jähriger Frankfurter gegen 21.50 Uhr am Baseler Platz einer dort

anwesenden Polizeistreife den „Hitlergruß“. Ein bei ihm durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Ostend: Mann beschädigt Scheibenwischer – Festnahme

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte des 5. Reviers nahmen am gestrigen

Mittwochmorgen, den 14. Juni 2023, einen 43-jährigen Mann im Ostend fest, der im

Verdacht steht, zahlreiche Scheibenwischer von Fahrzeugen beschädigt zu haben.

Mehrere Zeugen sahen den 43-Jährigen, wie dieser auf seinen Weg durch die

Ostparkstraße an dort abgestellten Fahrzeugen die Heckscheibenwischer

beschädigte. Alarmierte Polizeistreifen trafen den Mann gegen 07:10 Uhr noch vor

Ort an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Sie eröffnete dem 43 Jahre alten Mann

die Festnahme und nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur

Wache. Insgesamt stellten die Polizeibeamten an 40 Fahrzeugen abgeknickte oder

abgerissene Scheibenwischer fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt. Was den wohnsitzlosen Mann zu den Taten veranlasste, ist

nicht bekannt.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen der 40 Sachbeschädigungen verantworten.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt – (lo) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Juni 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

Juni 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Juni 2023: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43

Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Juni 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Züricher

Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.