Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Brand auf Recyclinghof

Am Donnerstag (15.06.23) brannte es auf dem Gelände eines Recyclinghofes in der Büdinger Industriestraße. Menschen wurden bei dem Feuer, zu welchem Feuerwehr und Polizei kurz vor 12 Uhr gerufen wurden, nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Brandbekämpfer hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Aufgrund zweitweise starker Rauchentwicklung waren im Umfeld lebende Bürgerinnen und Bürger gebeten worden, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten. Nach bisherigen Erkenntnissen war in einer dortigen Lagerhalle kurz zuvor abgeladenes Altpapier aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen, fünfstelligen Bereich. Die Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Altenstadt: Kripo ermittelt nach Wohnhausbrand

In der Nacht zu Donnerstag (15.06.23) brannte im Altenstädter Ortsteil Oberau ein Wohnhaus.

Feuerwehr und Polizei befanden sich ab etwa 0 Uhr im Einsatz. Das Feuer, durch das nach bisherigem Kenntnisstand keine der vier dort gemeldeten Personen verletzt wurde, verursachte nach ersten Schätzungen Schäden von rund 150.000 Euro. Das Gebäude, dessen Sicherung von Seiten des THW gewährleistet wurde, ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar.

Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei haben ihre Arbeit am Donnerstagmorgen aufgenommen. Warum das Feuer gegen Mitternacht ausgebrochen war, steht bislang nicht fest.

Es wird nachberichtet.