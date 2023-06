Marburger Polizei-Museum

Weiterer Neuzugang zum Öffnungstermin 18. Juni

Am Sonntag, 18. Juni, kann das einzigartige Marburger Museum in der Zeit von 1 bis 17 Uhr wieder kostenlos besichtigt werden. Neben den über 100 historischen Polizeifahrzeugen gibt es trotz der beengten Platzverhältnisse schon wieder einen Neuzugang. Es handelt sich um einen Motorroller vom Typ BMW C1 (125 cm³ mit 15 PS) der Landespolizei Nordrhein-Westfalen, früher eingesetzt bei der Polizei in Gütersloh.

Von 2000 bis 2003 ließ BMW dieses neuartige Fahrzeugkonzept eines überdachten Motorrollers vom italienischen Karosseriebauunternehmen Bertone in Turin montieren. Ein hoher Schwerpunkt des Fahrzeugs und dadurch bedingte Probleme bei der Handhabung des Rollers sowie Qualitätsprobleme beim Material, führten bereits 2003 zur Einstellung der Produktion und auch der Erprobung bei den Polizeibehörden verschiedener Bundesländer. Jetzt ergänzt dieses außergewöhnliche Fahrzeug die Sammlung des Marburger Polizeioldtimer Museums.

Wir bieten eine Teilebörse an

Das Museumslager braucht weiterhin Platz, daher bieten die Museumsmacher zudem eine kleine Teilebörse mit Sachen an, die nicht mehr gebraucht werden.

Vereinsheim lädt zum Verweilen ein

Das großflächig verglaste Vereinsheim mit seiner Freiterrasse lädt die Besucher auch zum Verweilen ein. Dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Sonstige Öffnungstermine

Die weiteren geplanten Öffnungstermine in diesem Jahr sind der 16. Juli, 3. Sept. (mit Sommerfest u. 20 Jahre Museum) und der 15. Oktober. Ein Besuch lohnt sich immer wieder. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar.

Weitere Infos zum Öffnungstermin und ein digitaler Rundgang durchs Museum unter www.polizeioldtimer.de

Kirchhain: Diebe in drei Läden

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe in ein Eiscafé in der Frankfurter Straße. Von dort aus verschafften sie sich in der Nacht auf Mittwoch, 14. Juni, zudem noch Zugang zu einem angrenzenden EDV-Laden sowie zu einem Lotto-Laden. Sie entwendeten Bargeld und Zigaretten, der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Hinzu kommt eine geschätzt 6.000 Euro hohe Schadenssumme, welche die Täter durch ihr Handeln verursachten. Zeugen, die zwischen Dienstag, 13. Juni, 19 Uhr, und Mittwoch, 4.50 Uhr etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Wetter: Kupferdiebe- Zeugensuche

Vermutlich über einen längeren Zeitraum, wahrscheinlich mehrere Tage oder Nächte, waren Diebe auf einem leerstehenden Firmengelände in der Marburger Straße zugange. Zwischen dem 23. Mai und 14. Juni entwendeten sie sämtliche Kupferkabel im Gebäude. Hierfür scheuten sie keine handwerklichen Mühen- sie brachen Türen auf, entfernten Bodenbeläge, hängten Decken ab und hoben einen Trafo aus der Verankerung. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens oder zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Kripo Marburg sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum Fahrzeuge auf dem Gelände aufgefallen? Wer hat Personen dort gesehen oder Baulärm gehört? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Hebelspuren

An einem Mehrfamilienhaus in der Borngasse entwickelten Diebe offenbar Interesse. Zwischen Dienstag, 13. Juni, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, versuchten sie, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, sie kamen nicht in das Gebäude. Der entstandene Schaden liegen schätzungsweise bei 1.000 Euro. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheiben eingeschlagen

Diebe schlugen die Scheiben von zwei in der Straße Pilgrimstein geparkten PKW ein. Ob etwas aus dem gelben Fiat Panda fehlt, ist bislang nicht bekannt. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 200 Euro. Aus einem blauen Toyota Aygo fehlte nichts, das Fahrzeuginnere schien nicht durchwühlt worden zu sein. Eventuell brachen die Diebe ihr Vorhaben ab. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Eine Zeugin hatte die eingeschlagenen Scheiben am Donnerstag, 15. Juni, gegen 5.25 Uhr der Polizei gemeldet. Wann die Taten passierten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060.