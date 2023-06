Sachbeschädigung an Jägerhochsitz

TZ: Montag, 05.06.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 12.06.2023, 18:30 Uhr

Unbekannte haben einen Hochsitz in der Feldgemarkung „Am Schladen“ in Knüllwald-Nenterode beschädigt. Die unbekannten Täter machten sich an der Leiter des Hochsitzes zu schaffen und rissen Querstreben im unteren Bereich sowie die Verankerung der Leiter am oberen Hochsitzpodest heraus. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von ca. 50,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Im Wald gelagerte Baumstämme entwendet

Tatzeit: Montag, 01.05.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 10.06.2023, 12:00 Uhr

Gleich ganze Baumstämme entwendeten Unbekannte im Wald bei Gilserberg-Schönau.

Die unbekannten Täter entwendeten Baumstämme im Bereich der Wasserbassins im Wald, oberhalb von Schönau, die dort gelagert wurden. Es handelte sich um Fichten- und Douglasienholz mit einer Menge von annähernd einhundert Raummetern im Gesamtwert von ca. 3500,- EUR. Die Unbekannten müssen die Baumstämme mit schwerem Gerät abtransportiert haben, daher werden Zeugen gesucht, die Feststellungen im Tatzeitraum getroffen haben und somit Hinweise auf entsprechende Fahrzeuge oder Personen geben können.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.