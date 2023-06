Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Einbrecher in Gaststätte stehlen Zigarettenautomat

Am Mittwoch (14. Juni) zwischen 15:30 und 19:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Bad Wildunger Bahnhofstraße ein.

Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in die Gasträume gelangen. Hier brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Außerdem stahlen sie einen kompletten Zigarettenautomaten. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport des Automaten ein Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen, die am Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen in Bad Wildungen gemacht haben oder sonstige Hinweise, insbesondere auch zu verdächtigen Fahrzeugen, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. Tel. 05621/70900 bei der Polizeistation Bad Wildungen