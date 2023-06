Nur zehn Minuten geparkt: Zeugen von Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Bergshausen gesucht

Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel): Nur kurz hatte eine 32 Jahre alte Frau aus Kassel am Montagmittag ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt, um einkaufen zu gehen. Als sie nach nur zehn Minuten zurückkehrte, musste sie jedoch auf der Fahrerseite ihres Fords im hinteren Bereich einen deutlich sichtbaren Schaden entdecken. Von dem anderen Verkehrsteilnehmer, der gegen ihren Pkw gefahren sein musste, fehlte allerdings bereits jede Spur. Die von der 32-Jährigen gerufene Streife des Polizeireviers Ost nahm vor Ort eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Der Unfall muss demnach zwischen 12:50 und 13:00 Uhr passiert sein. Den Schaden am Ford der Frau, bei dem es sich um eine große Delle im hinteren linken Kotflügel und im Heckbereich der Fahrerseite handelt, schätzen die Beamten auf rund 3.000 Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher zu bekommen. Zeugen, die am Montagmittag Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall auf dem Discounter-Parkplatz im Ostring in Bergshausen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Waldbrand im Kaufunger Wald im Landkreis Kassel: Ursache derzeit noch unbekannt

Landkreis Kassel: Nachdem es am gestrigen Mittwochnachtmittag, ab etwa 13:45 Uhr, zu einem Brand im Kaufunger Wald, nahe des „Michelskopfs“, gekommen war, hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Von dem Brand, der einen großen Löscheinsatz verschiedener Feuerwehren erforderte, waren letztlich rund 3,7 Hektar Wald betroffen. Auch ein Hubschrauber der Polizei Hessen war gestern zum Löschen eingesetzt worden. Die Ursache für das Feuer ist aktuell noch unklar. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten bei der Klärung der Brandursache auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Unfall in Kassel Bettenhausen: beide Fahrerinnen verletzt

Kassel- Bettenhausen: Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw wurden am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 7:50 Uhr, die zwei Fahrzeugführerinnen verletzt und mussten in Kasseler Krankenhäuser verbracht werden. Nach Zeugenangaben befuhr eine 50-jährige Frau aus Kassel mit ihrem VW Up die Dresdener Straße aus Richtung Niestetal kommend, in Richtung Platz der Deutschen Einheit. Die andere Fahrerin im Alter von 37 Jahren fuhr mit ihrem Fiat Punto auf der Scharnhorststraße aus Richtung Hafenbrücke kommend, in Richtung Dresdener Straße und bog nach links in Richtung Niestetal ab.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe der dortigen Ampelkreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es ist nicht auszuschließen, dass eine der Unfallbeteiligten das Rotlicht missachtete und somit verbotswidrig in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Fahrzeuge mussten wegen der entstandenen Beschädigungen abgeschleppt werden.

Wohnungszugangstrick: Diebe bestehlen Seniorin in Wehlheiden; Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel-Wehlheiden: Dreiste Trickdiebe haben am gestrigen Mittwochnachmittag eine Seniorin in deren Wohnung im Kasseler Stadtteil Wehlheiden bestohlen. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat gestern, gegen 16:10 Uhr, ereignet. Zu dieser Zeit klingelte ein Mann bei dem späteren Opfer an einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Grüner Waldweg“. Die Frau ließ den Unbekannten ins Haus und fragte an ihrer Wohnungstür nach dessen Begehr. Der Trickdieb gab vor, die Telefonnummer einer Nachbarin zu benötigen, woraufhin die Seniorin mit ihm in die Küche ging, um ihm die Nummer auf einem Zettel aufzuschreiben. Diese Ablenkung nutzte offenbar ein Komplize des Mannes, der sich über die mutmaßlich noch offen stehende Wohnungstür in die Wohnung schlich und nach Wertsachen suchte. Dort erbeutete der Täter mehrere wertvolle Schmuckstücke und ergriff die Flucht. Kurz darauf verließ auch der Mann, der sich mit der Seniorin in der Küche aufhielt, die Wohnung. Wenige Augenblicke später entdeckte die Frau, dass sie bestohlen worden war und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Trickdieben durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Der Mann, der die Frau in der Küche ihrer Wohnung ablenkte, kann wie folgt beschrieben werden: Schätzungsweise 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, weißes T-Shirt, Stoffhose und Turnschuhe in nicht bekannter Farbe. Zu seinem Komplizen liegt keine Beschreibung vor.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachtteil älterer Menschen zuständig ist, geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Trickdiebe in Reinhardshagen: Polizei sucht nach Zeugen

Reinhardshagen-Vaake: Am Mittwoch, den 14.06.2023 schlugen in Vaake gegen 14.30 Uhr zwei Trickdiebe zu. Die Diebe riefen auf Grund einer Verkaufsanzeige bei ihrem späteren Opfer an und gaben vor, Kaufabsichten zu haben. Das Treffen fand anschließend an der Wohnanschrift der Verkäuferin in der Sudetenstraße statt. Die Täter fuhren zur verabredeten Uhrzeit in einem blauen BMW mit Lübecker Autokennzeichen vor. Die beiden unbekannten Männer gaben vor, Interesse an weiteren Gegenständen zu haben und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Während ein Dieb die Seniorin ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung und endwendete Schmuck. Dies bemerkte die Bestohlene erst, nachdem die Männer gegangen waren. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten konnten nur noch die Anzeige aufnehmen, die Täter konnten bislang nicht aufgespürt werden. Mit den Personenbeschreibungen hofft die Polizei nun Hinweise zu den Tätern zu erlangen. Die beiden Diebe konnten durch ihr Opfer wie folgt beschrieben werden:

Täter: männlich ca. 55 Jahre mittlere Größe wenige graue Haare Drei-Tage-Bart zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem hellen Hemd und einer

schwarzen Jeanshose

Täter: männlich ca. 35 Jahre groß schlank Haare nach oben gestylt/gekämmt zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer

beigefarbenen Jeanshose



Mit diesen Personenbeschreibungen hofft die Polizei nun Hinweise zu den Tätern zu erlangen. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.