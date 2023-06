Verkehrsunfall

Fulda. Ein 11-jähriger Junge aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (13.06.) leicht verletzt. Er wollte gegen 17.40 Uhr mit seinem Tretroller die Fußgängerfurt in Höhe der Leipziger Straße 186 überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW einer 54-jährigen Frau, welche die Leipziger Straße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Lehnerz befuhr. Der 11-Jährige kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht am rechten Arm. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfälle

Ronshausen. Am Dienstag (13.06.), gegen 19.30 Uhr, befuhr eine VW-Bora Fahrerin aus Ronshausen die Kasseler Straße und wollte an der Kreuzung zum Kirchweg in diesen nach links einbiegen. Hier kam es zu Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer VW-Polo Fahrerin aus Heringen, welche auf der Eisenacher Straße in Richtung Kasseler Straße fuhr. Da Betriebsstoffe an der Unfalstelle austraten, musste die L3251 von der Feuerwehr gereinigt werden. Hierzu wurde die Straße voll gesperrt. Der Bora musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfall beim Rangieren

Neuenstein. Am Samstag (10.06.), um 3.20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer aus Fulda mit seinem Sprinter die Straße „Lingenfeld“ von Neuenstein kommend in Richtung GLS-Germany-Straße. Ein 38-jähriger Fahrer aus Rumänien parkte seinen Lkw mit Anhänger zunächst am linken Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung und wollte dann rangieren, um auf das GLS-Gelände zu fahren. Dabei übersah der Lkw-Fahrer den von hinten kommenden Sprinter-Fahrer. Der Lkw-Fahrer schlug nach rechts ein und stieß mit dem Sprinter zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Update zu: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B27 – 17-jähriger Mitfahrer verstirbt noch an Unfallstelle

Rotenburg a.d. Fulda. Beamtinnen und Beamte der Polizei Rotenburg konnten den Fahrzeugführer des am Unfall beteiligten Opel Movano mittlerweile ermitteln.

Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz, der bei dem Unfall unverletzt blieb.

Die genauen Hintergründe und Umstände, warum er sich von der Unfallstelle entfernt hat, sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Projektstart „Mein Körper gehört mir“ am 19.06. in Fulda: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Projektstart „Mein Körper gehört mir“ am 19.06. in Fulda: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Fulda. Projektstart „Mein Körper gehört mir“ in Fulda: Ein 3-teiliges interaktives Präventionsprogramm für Kinder der 3. und 4. Klasse über die Grenzen, die niemand überschreiten darf.

Der Kinderschutz und die Prävention von sexueller Gewalt ist ein wichtiges Thema und ein zentraler Bestandteil in der Präventionsarbeit an Schulen.

Wir freuen uns, den Grundschulen in Stadt und Landkreis Fulda mit dem Projekt „Mein Körper gehört mir“ der tpw theaterpädagogische werkstatt gGmbH ein fachlich wertvolles und gut evaluiertes Präventionsprogramm anbieten zu können. Zwei TheaterpädagogInnen zeigen in interaktiven Szenencollagen Alltagssituationen, in denen unterschiedliche Facetten sexueller Gewalt dargestellt werden. Dabei treten die SchauspielerInnen mit den Kindern in der Klasse in einen Austausch und zeigen Handlungsansätze auf. Begleitet wird das Projekt von einem Elternabend und einer Lehrkräftefortbildung.

Folgende Kooperationspartner arbeiten in Fulda zusammen, um die Schulen in diesem Themenfeld zu unterstützen.

tpw theaterpädagogische werkstatt gGmbH Osnabrück

Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda, Schulpsychologie

Regionale Fachberatungsstellen: Pro familia, Sozialdienst

katholischer Frauen (SkF), Donum Vitae

katholischer Frauen (SkF), Donum Vitae Polizeipräsidium Osthessen, Zentrale Jugendkoordination

Netzwerk gegen Gewalt, Regionale Geschäftsstelle im

Polizeipräsidium Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen

Sparkasse Fulda

Den Auftakt bildet die Cuno-Raabe-Schule, in der insgesamt 6 Klassen bespielt werden. Am 19.06.2023 findet dort ein Elternabend statt, bei dem alle Szenen des Stücks von dem Schauspielpaar der tpw theaterpädagogischen werkstatt gezeigt werden.

Zum Projektstart laden wir alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zu einem Pressegespräch am 19.06.2023 um 18:30 Uhr in die Cuno-Raabe-Schule, Gallasiniring 3, 36043 Fulda, ein.

Ab 19:00 Uhr gibt es die Gelegenheit, am Elternabend teilzunehmen und einen Einblick in das Theaterstück zu bekommen.

Für Rückfragen steht Ihnen Kriminalhauptkommissar Gerrit Baier unter der Rufnummer 0661/105-2048 zur Verfügung.

Gefertigt: Regionale Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt im Polizeipräsidium Osthessen

Kostenlose Fahrradcodierung am 12.07. auf dem Marktplatz in Rotenburg/Fulda – Jetzt anmelden

Kostenlose Fahrradcodierung am 12.07. auf dem Marktplatz in Rotenburg/Fulda – Jetzt anmelden Rotenburg. Die Polizeistation Rotenburg bietet am Mittwoch (12.07.) in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Rahmen eines Aktionstages der Stadt Rotenburg/Fulda eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Marktplatz an. Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 06623/937-0 möglich. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit. Für die Codierung muss sich ihr Fahrrad in einem gesäuberten Zustand befinden.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Mittwoch (12.07.), 10 bis 15 Uhr Wo? Marktplatz, 36199 Rotenburg an der Fulda Terminvergabe? Ab sofort unter 06623/937-0

Sachbeschädigung an Grünpflanzen (Buchsbäume)

Bebra. Im Zeitraum vom 8. Juni, 14 Uhr, bis 10. Juni, 12 Uhr, wurden in der Straße „Bachweg“ mehrere Buchsbäume, die auf einem Grundstück – unter anderem auch in einer Zinkwanne – gepflanzt waren, durch Unbekannte aus der Erde gerissen und teilweise durchgebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Fulda. Aus mehreren Verkaufspavillons im Bereich der Olympiastraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (14.06.) mehrere Gegenstände noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B27 – 17 Jähriger Mitfahrer verstirbt noch an Unfallstelle – ein Fahrzeugführer flüchtig

Bebra – Am Donnerstag (15.06.2023) ging die Meldung bei der Leitstelle des PP Osthessen über einen schweren Verkehrsunfall auf der B27, Bebra, Höhe Klärwerk ein. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Pkw Ford die B27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein Transporter Opel Movano befuhr die B27 in die Gegenrichtung. In Höhe des Klärwerks stießen die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Im Pkw Ford befanden sich neben dem Fahrer noch drei weitere Insassen, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der Fahrer, die 16-jährige Beifahrerin und ein 15-jähriger Mitfahrer auf dem Rücksitz wurden durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer, der zum Unfallzeitpunkt hinter der Beifahrerin auf der Rücksitzbank gesessen hat, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters hat im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Suchmaßnahmen mehrerer Streifen verliefen negativ. Auch der Einsatz eines Polizeihubschrauber führte nicht zum Auffinden des flüchtigen Fahrers. Die B27 war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa viereinhalb Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.