Wiesbaden: Die Polizei-News

Widerstand zweier Frauen bei Personenkontrolle,

Mainz-Kastel, Elisabethenstraße, 14.06.2023, 11.20 Uhr,

(pl)In der Elisabethenstraße in Mainz-Kastel haben zwei 24 und 49 Jahre alte

Frauen am Mittwochvormittag im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand

geleistet. Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung wurden die beiden

augenscheinlich alkoholisierten Frauen gegen 11.20 Uhr von zwei Polizeistreifen

einer Kontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf setzten sich die zwei Damen

gegen die polizeilichen Maßnahmen unter anderem mittels Schlägen sowie Tritten

so zur Wehr, dass sie zu Boden gebracht und gefesselt werden mussten. Die beiden

Festgenommenen wurden anschließend mit auf die Dienststelle genommen, wo die

24-Jährige ihr aggressives Verhalten weiter fortgesetzt und Beleidigungen

ausgesprochen haben soll. Bei der Widerstandshandlung wurden eine Polizeibeamtin

und die 24-Jährige leicht verletzt. Die 24 und 49 Jahre alten Frauen müssen sich

nun wegen ihres Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Auf Motorroller vor Polizei geflüchtet – Verfolgungsfahrt endet nahe Schule,

Wiesbaden-Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße, 14.06.2023, 13.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag endete die Flucht eines 15-jährigen Motorrollerfahrers

und dessen 18-jährigen Sozius vor der Polizei im Bereich einer Schule in

Delkenheim. Ein Beamter des Regionalen Verkehrsdienstes der Wiesbadener Polizei

war gegen 13.15 Uhr mit einem Streifenwagen von Wallau in Richtung Delkenheim

unterwegs, als ihm auf einem Feldweg ein schwarzer Motorroller auffiel, dessen

Fahrer und Sozius keine Helme trugen. Darüber hinaus war an dem Roller kein

Versicherungskennzeichen angebracht. Der Polizist entschloss sich daraufhin zu

einer Kontrolle. Der Motorrollerfahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und

flüchtete über den Feldweg bis in die Wilhelm-Dietz-Straße in Delkenheim. Als er

dort versuchte, den sich zwischenzeitlich vor ihm fahrenden Polizeiwagen zu

überholen, streifte er das Fahrzeug und kippte mit dem Roller um. Der Fahrer und

dessen Sozius ließen den verunfallten Roller zurück und ergriffen zu Fuß die

Flucht in Richtung Schule, wo sie dann schließlich festgenommen werden konnten.

Hier zeigte sich der Grund für den Fluchtversuch. Der 15-jährige Fahrer war auf

einem nicht versicherten Motorroller ohne erforderliche Fahrerlaubnis und

mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss unterwegs. Darüber hinaus führte er eine

Schreckschusswaffe mit sich, welche sichergestellt wurde. Bei seinem 18-jährigen

Sozius wurde ein Einhandmesser aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Exhibitionist zugange,

Taunusstein, Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, 14.06.2023, 15.40 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei

Taunusstein-Bleidenstadt einer 44-jährigen Frau in schamverletzender Art und

Weise gezeigt. Der Mann soll gegen 15.40 Uhr auf dem Waldweg zwischen dem

Skatepark und der Eisernen Hand vor der Frau an seinem Geschlechtsteil

manipuliert haben. Der Exhibitionist soll 25-35 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 Meter

groß sowie stämmig gewesen sein und schwarze kurze Haare sowie einen Vollbart

gehabt haben. Getragen habe er ein bläulich/violettes Tanktop, eine schwarze

kurze Hose, graue Turnschuhe und eine graue oder blaue Umhängetasche. Hinweise

nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Beim Geldwechseln bestohlen,

Idstein, Am Hexenturm, 14.06.2023, 18.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend gelang es einer Trickdiebin der Verkäuferin eines

Geschäftes in der Straße „Am Hexenturm“ mit der sogenannten „Wechselfalle“

Bargeld abzuluchsen. Die Frau erschien gegen 18.00 Uhr in dem Geschäft und

täuschte vor, einen Artikel kaufen zu wollen. Während des anschließenden

Bezahlvorganges brach die „Kundin“ den Kauf jedoch ab, nahm ihr Geld wieder

zurück und verließ das Geschäft. Später musste die Geschädigte dann das Fehlen

zweier Geldscheine feststellen. Diese hatte die Trickdiebin offensichtlich beim

vorangegangenen Geldwechsel unbemerkt an sich genommen. Die Diebin soll etwa 30

Jahre alt sowie ca. 1,50-1,55 Meter groß sowie eher dick gewesen sein und lange

schwarze Haare gehabt haben. Vor ihrem Bauch habe sie eine schwarze Handtasche

getragen. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 entgegen.