Eine Kontrolle zwei Straftaten

Hagenbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 15.06.2023, wurde ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Karlsruhe in Hagenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm aufgrund einer vergangenen Trunkenheitsfahrt bereits entzogen. Gegen den Wiederholungstäter wurden Strafverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ sowie „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ eingeleitet

Schwerer Verkehrsunfall

Schaidt (ots) – Mittwoch 14.06.2023 gegen 15 Uhr, ereignete sich auf der K15 kurz vor dem Ortseingang Schaidt ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Drei Personenkraftwägen und ein Motorrad waren beteiligt. Nach ersten Ermittlungen überholte der Motorradfahrer bei unklarer Verkehrslage und übersah den Gegenverkehr.

Der verletzte 59-jährige Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus. Auch zwei PKW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.