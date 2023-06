Auseinandersetzung in der Ludwigstraße

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am Mittwoch 14.06.2023 um 11:10 Uhr in der Ludwigstraße, ein 25-Jähriger und eine Gruppe junger Männer in Streit. Nach einem zunächst verbalen Schlagabtausch wurde die Auseinandersetzung körperlich. Hierbei sprühte einer der Männer, ein 24-Jähriger, mit Pfefferspray in Richtung des 25-Jährigen. Dieser wurde von einem weiteren Beteiligten außerdem getreten.

An der Einmündung Otto-Stabel-Straße/Wörthstraße konnten 3 der Beteiligten, der 25-Jährige, der 24-Jährige sowie ein 23-Jähriger, angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ein Pfefferspray wurde dabei nicht gefunden. Der 24-Jährige hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich, welches beschlagnahmt wurde. Beim 23-Jährigen wurden einen Teleskopschlagstock sowie ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die drei noch Anwesenden erhielten einen Platzverweis. Eine Nahbereichsfahndung nach den weiteren flüchtigen Tätern und Absuche der Tatörtlichkeit nach dem Pfefferspray blieben bislang ohne Erfolg.

Autobrand

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Brand eines Autos kam es am 14.06.2023, gegen 22:40 Uhr, in der Mannheimer Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Während der Löscharbeiten musste die Straßenbahn-Strecke zeitweise gesperrt werden.

Alkoholisiert gefahren

Ludwigshafen (ots) – Als ein 46-jähriger Autofahrer am 15.06.2023 gegen 00:10 Uhr, in der Bruchwiesenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, konnte bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Ebenfalls alkoholisiert wollte ein 44-Jähriger am 14.06.2023 gegen 22:30 Uhr in der Emil-Nolde-Straße fahren. Als er auf sein Kleinkraftrad steigen wollte, stürzte er und blieb bis zum Eintreffen der verständigten Polizei liegen. Den Polizeikräften gegenüber verhielt er sich unkooperativ, aggressiv und beleidigte sie. Er wurde zur Dienststelle gebracht und dort in Gewahrsam genommen.

Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Vom 14. Juni bis 20. Juni findet die europaweite ROADPOL Kontrollwoche „Alkohol und Drogen“ statt. Auch wir beteiligen uns. Hierdurch wollen wir deutlich auf die Risiken im Straßenverkehr, die sich durch den Alkohol- und Drogeneinfluss ergeben, hinweisen und diese verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken. Weitere Infos finden Sie in unserer Pressemeldung vom 09.06.2023: https://s.rlp.de/S1JTP

In Keller eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Heinrich-Heine-Straße gelang es Unbekannten sich zwischen Dienstag (13.06.2023, 21 Uhr) und Mittwoch (14.06.2023, 9 Uhr) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Anschließend gingen sie ein Kellerabteil an und stahlen hieraus einen Einkaufs-Trolley sowie Getränke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht auf Betrugsversuch hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Als eine 58-Jährige aus Ludwigshafen-Mitte am Mittwoch (14.06.2023) einen Anruf erhielt, vermeintlich wegen eines gewonnen Gewinnspiels, ließ sie sich davon nicht täuschen. Sie erwiderte, dass sie wisse, dass es sich um einen Betrug handle und sie die Polizei informieren wird.

Die Frau hatte bereits am Vortag einen Anruf erhalten und war hierauf nicht hereingefallen. Auch in diesem Telefonat hatte man ihr vorgaukeln wollen, sie habe ein Gewinnspiel gewonnen. Man teilte ihr mit, man würde sich zur Übergabe des Gewinns am nächsten Tag noch einmal melden. Sie müsse damit man ihr das Geld auszahlen könne, allerdings zunächst 1.000 Euro zahlen.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannten gelang es zwischen dem 13.06.023, 18:15 Uhr und dem 14.06.2023, 05:30 Uhr, in einen Transporter einzudringen. Zur möglichen Tatzeit stand das Fahrzeug in der Erich-Reimann-Straße nahe der Kreuzung Adlerdamm. Aus dem Transporter konnten die Unbekannten Werkzeug im Wert von rund 1.900 Euro stehlen.

Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, damit auch Sie sich vor Betrug am Telefon schützen:

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…). Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Neuer Polizeivizepräsident im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) – Heute am 15.06.2023, trat Polizeivizepräsident Andreas Sarter seine neue Stelle als Leiter der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Rheinpfalz an.Polizeipräsident Georg Litz freut sich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Sarter und wünscht seinem Vertreter viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Andreas Sarter folgt auf Polizeivizepräsidentin Anja Rakowski als stellvertretende Behördenleitung. Frau Rakowski hatte am 27. März 2023 die Leitung des Polizeipräsidiums Trier übernommen. Der 55-jährige Andreas Sarter, der im Kreis Südliche Weinstraße lebt, wurde 1985 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und innerhalb des Polizeipräsidiums Rheinpfalz tätig.

Nach dem Studium an der Polizeiführungsakademie (heutige Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2004 zunächst stellvertretender Abteilungsleiter bei der Bereitschaftspolizei. Anschließend war er Leiter der Polizeiinspektion Pirmasens und Führungskräftetrainer an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Es folgten acht Jahre im Ministerium des Innern und für Sport. Hier wurde er zunächst als Leiter des Lagezentrums, anschließend als Verkehrsreferent und zuletzt als Einsatzreferent eingesetzt. Nachdem er seit 2019 Vizepräsident beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz-Hechtsheim war, wechselt er nun nach 22 Jahren, ebenfalls in der Funktion des Vizepräsidenten, wieder ins Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Die offizielle Amtseinführung von Andreas Sarter findet gemeinsam mit der Verabschiedung von Anja Rakowski am 3. August 2023 statt.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Der Abteilung Polizeieinsatz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sind die Polizeidirektionen Landau, Ludwigshafen und Neustadt sowie die Kriminaldirektion und der Führungsstab nachgeordnet. Andreas Sarter ist damit in seiner neuen Funktion für über 1.700 Mitarbeitende verantwortlich.