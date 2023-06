Wasserspritzpistole sorgt für Ärger

Speyer (ots) – Am 14.06.2023 gegen 18:50 Uhr bespritzten eine 14- und eine 17- Jährige am Postplatz vorbeilaufenden Passanten mit einer Wasserspritzpistole. Laut der Mädchen empfanden die überwiegende Mehrheit der Passanten dies als lustig, aufgrund der aktuell herrschenden Temperaturen. Ein bislang unbekannter Mann war augenscheinlich darüber erbost und schrie die Mädchen an. Diese entschuldigten sich deshalb bei dem Mann.

Er beleidigte die zwei Mädchen dennoch, weshalb sich der 20-jährige Freund eines der Mädchen einmischte. Der unbekannte Tatverdächte schlug diesem unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Altpörtel.

Der 20-Jährige wurde durch den hinaufgerufenen Rettungswagen ambulant versorgt.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

auffällig orangenes Polo-Shirt, kurze graue Jeans, kurze dunkle Haare und einen Bart, goldene Sonnenbrille und vermutlich Sportschuhe.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum geflüchteten Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Speyer (ots) – Am Mittwoch 14.06.2023 gegen 16:30 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Fahrrad den parallel zur Industriestraße verlaufenden Fahrradweg in Richtung Ortsausgang. Gleichzeitig beabsichtigte eine 20-Jährige mit ihrem PKW von der B39 kommend nach rechts in Richtung Feuerwehr abzubiegen. Die Radfahrerin missachtete das Zeichen „Vorfahrt gewähren“.

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit der fast rechtzeitig bremsenden Fahrzeugführerin. Die 32-jährige stürzte dabei vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am PKW und Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Diebstahl von Werkzeug

Speyer (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannter Täter zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr in eine Werkstatt in der Franz-Kirrmeier-Straße. Hier entwendeten sie zwei Bohrmaschinen und öffneten mehrere Werkzeugschränke.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 €.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Schulwegüberwachung

Speyer (ots) – Beamte der Polizei Speyer überwachten am Mittwoch von 07:30-08:00 Uhr den Schulweg der Siedlungsschule und am Donnerstagmorgen das Doppelgymnasium. An beiden Tagen verhielten sich die Verkehrsteilnehmenden vorbildlich.

Es mussten keinerlei verkehrsrechtlichen Verstöße geahndet werden.

Dennoch wurden einige verkehrserzieherische Gespräche mit Schülern geführt