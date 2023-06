Verlorener Tankrucksack

A65/AS Landau-Nord/B272 (ots) – Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer verlor am Mittwoch 14.06.2023, 16.37 Uhr, bei der Ausfahrt der A65 auf die B 272 in der dortigen Rechtskurve seinen Tankrucksack, der mittels Magneten befestigt war.

Ein nachfolgender 61-jähriger Autofahrer konnte trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Rucksack. Dadurch entstand am PKW ein leichter Sachschaden im Frontbereich. Wegen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Schwerer Verkehrsunfall

Rinnthal/B10 (ots) – Am Mittwoch 14.06.2023 kam es gegen 14:45 Uhr auf der B10 zwischen Rinnthal und Sarnstall zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Fahrzeugen. Eine 30-Jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz befuhr zusammen mit ihrem Beifahrer die B10 in Fahrtrichtung Landau. Zwischen Rinnthal und Sarnstall verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihren BMW und fuhr auf einen vorausfahrenden LKW auf.

Hiernach kollidierte sie mit einem weiteren PKW, der ebenfalls in Fahrtrichtung Landau unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet der VW in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der Beifahrer im BMW, sowie die beiden Fahrzeuginsassen des VW wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden.

Die 4 Fahrzeuginsassen der unfallbeteiligten PKW wurden schwer verletzt zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entgegenkommende LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die B10 musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es waren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, Feuerwehr, ein Notarzt, sowie drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam auch eine Drohne der Polizeidirektion Landau zum Einsatz.

Die Vollsperrung der B 10 dauert weiterhin an und wird voraussichtlich noch bis 19 Uhr bestehen. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis in Polizeikontrolle

Edenkoben (ots) – Stutzig wurden die Beamten bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch 14.06.2023, 19 Uhr in der Luitpoldstraße. Neben einer gefälschten italienischen Fahrerlaubnis schlug den Beamten während der Kontrolle eine Alkoholfahne entgegen, weshalb der 61-jährige Fahrer aus dem Bereich DÜW einen Test durchführen musste.

Und weil dieser 0,6 Promille ergab, musste der Mann sein Fahrzeug abstellen und die Fahrzeugschlüssel abgeben. Wegen des gefälschten Führerscheins wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Bewässerungsschläuche beschädigt

Gommersheim (ots) – Entlang der L 530 haben Unbekannte über das vergangene Wochenende mehrere Bewässerungsschläuche eines Gemüseackers aufgeschlitzt bzw. anderweitig beschädigt. Die Schläuche waren nicht mehr funktionstüchtig und mussten entsorgt werden.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Sachbeschädigung

Gommersheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 13.06.2023, 22 Uhr bis 14.06.2023, 06 Uhr, auf dem Gelände des Sportvereins die Plane eines Zeltes mit einem Messer aufgeschlitzt und Lichterketten beschädigt.

Aufgrund der Reste eines Lagefeuers muss davon ausgegangen werden, dass mehrere Unbekannte sich dort zu einem Trinkgelage trafen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zu den Randalierern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Tel: 06323 9550 entgegen.

Falscher Polizeibeamter

St. Martin (ots) – Ein vermeintlicher Herr Buschmann vom Kommissariat 4 meldete sich bei einem 85 Jahre alten Mann und wollte wissen, bei welchen Geldinstituten er seine Konten angelegt hat. Der Mann reagierte genau richtig. Er beendet umgehend das Gespräch und informierte die Polizei.

Die Polizei appelliert:

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen.

Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten.

Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben und niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden.

Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen.

Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

Motorradunfall

Annweiler (ots) – Am Dienstag 13.06.2023 gegen 21 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Wellbachtal. Auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz ist ein Motorradfahrer gestürzt. Der 20-jährige hat in einer Rechtskurve, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeiten, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gestürzt.

Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Einen weiteren Unfallbeteiligten gab es nicht. Der 20-jährige wurde in eine Landauer Klinik eingeliefert. Auf Grund der Unfallaufnahme musste die B48 mindestens 30 Minuten gesperrt werden.